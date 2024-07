Eton College zavádí pro studenty povinné používání starých telefonů Nokia

Britská internátní škola Eton College přistoupila k radikálnímu opatření, které má změnit způsob, jakým její studenti přistupují k technologiím během školního dne. Od září budou muset noví studenti nechat své chytré telefony doma a místo nich si do školy přinést SIM kartu, kterou vloží do starých mobilních telefonů Nokia, jež umožňují pouze telefonování a posílání textových zpráv.

Tento krok vychází z pokynů britské vlády, které školám umožňují zakázat používání chytrých telefonů během vyučování. Cílem tohoto opatření je snížit digitální rozptýlení a podpořit studenty v soustředění se na studium a sociální interakci v reálném světě.

Zdroj: Shutterstock

Eton College není jedinou školou, která se rozhodla pro podobná opatření. Ve Spojených státech se stále více školních čtvrtí přidává k trendu omezování používání chytrých telefonů. Podle údajů z Govspend má již 41 států alespoň jednu školní čtvrť, která vyžaduje, aby studenti ukládali své chytré telefony do magneticky uzavřených sáčků Yondr.

Los Angeles Unified School District například v červnu schválila celookresní zákaz používání mobilních telefonů během školního dne, což přimělo kalifornského guvernéra Gavina Newsoma k požadavku na zavedení podobného zákona na státní úrovni.

V New Yorku městský kancléř veřejných škol David Banks oznámil, že plánuje zavést zákaz telefonování v nadcházejících týdnech. Guvernérka New Yorku Kathy Hochul pracuje na schválení dvou nových zákonů, které by umožnily studentům nosit pouze telefony bez přístupu k internetu. Podobná opatření zavedla i Florida, která zakázala používání chytrých telefonů ve školách a zároveň blokuje přístup k sociálním médiím na školních Wifi sítích.

Eton College se svým rozhodnutím připojuje k rostoucímu počtu škol po celém světě, které se snaží minimalizovat negativní dopady chytrých telefonů na vzdělávání a podpořit zdravější a produktivnější školní prostředí. Tato opatření ukazují na rostoucí uvědomění si významu omezení digitálních technologií ve školním životě a na snahu o nalezení rovnováhy mezi technologickým pokrokem a tradičními vzdělávacími hodnotami.