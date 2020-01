Europoslanci podpořili návrh na jednotný USB-C standard. Přizpůsobí se Apple?

Před pár týdny jsme vás informovali o tom, že Evropská unie chce legislativně uzákonit sjednocení konektorů pro nabíjení mobilních zařízení na jednotnou podobu, a to USB-C. Nyní Evropští poslanci vyjádřili tomuto návrhu svou podporu a vyzvali k přijetí normy. Ta by již závazně řešila sjednocení konektorů u nabíječek.

Je celkem pochopitelné, že se proti tomuto kroku nejvíce ohrazuje společnost Apple, která tvrdí, že to může v podstatě brzdit inovace a vadit konečnému spotřebiteli. Nikdo přitom nepopírá výhody, které přináší konektor Lightning od Applu, ale pokud bude Apple chtít v budoucnu na evropském území setrvat, bude se muset přizpůsobit.

Na nové legislativě se přitom shodla výrazná většina europoslanců a bude se týkat všech telefonů, tabletů, čteček a všech mobilních zařízení. Mělo by to prý zajistit, aby si spotřebitel nemusel s každým nově zakoupeným zařízením pořizovat i novou nabíječku. Na konečných cenách elektroniky by se to však projevit nemělo.

Evropská komise již v roce 2009 vyzvala podepsáním memoranda výrobce elektroniky, aby se dohodli na univerzální nabíječce. Doposud však nebyl nalezen kompromis. Česká místopředsedkyně europarlamentu, Dita Charanzová, k tomu dodává: "Reagujeme na situaci, kdy se výrobci telefonů i přes opakované deklarace nejsou schopni dohodnout dobrovolně, nenaplněných memorand jsme již viděli dost, teď je třeba přejít k legislativnímu opatření." Jedním z důvodů tohoto jednání je i fakt, že podle zjištění evropských úřadů by se na území EU mělo každoročně vyhodit přes 50 000 tun nabíječek.