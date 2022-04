Evropská komise má novou legislativu, významně omezí reklamu Googlu

Zdroj

Jedním z hlavních příjmů velkých technologických společností, jako je Meta nebo Google, je cílená reklama, kdy se tyto společnosti snaží získat co nejvíce informací o konkrétním uživateli a tyto informace pak použijí k zacílení reklamy. Pokud totiž dokážou zacílit reklamu efektivně, mohou si od inzerentů říci více peněz za zobrazení reklamy.

Evropská unie se pak snaží ochránit své občany, jejich zájmy a jejich soukromí. To se samozřejmě těmto společnostem vůbec nelíbí. Nyní se evropští představitelé rozhodli zakázat cílenou reklamu na základě citlivých osobních údajů nebo cílenou reklamu pro nezletilé. K zastavení zobrazování této zakázané reklamy musí dojít okamžitě.

Zdroj

V opačném případě jim hrozí velké pokuty. Tato pravidla pak vycházejí ze zákona o digitálních službách (Digital Services Act), na kterém se shodlo všech sedmadvacet členských států Evropské unie. Tato legislativa by měla být účinnou zbraní proti šíření dezinformací, propagandy, falešným e-shopům nebo různým hoaxům.

Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, představila základní princip: „Co je nelegální offline, bude v Evropské unii nelegální i online.“ Pokud se společnost dozví o závadném obsahu, musí ho bezodkladně odstranit a zablokovat účet šiřitele. Evropská komise také ustanovila výši případného trestu, který je 6% z ročního obratu dané společnosti, což v případě technologických gigantů budou astronomické částky.

Na druhou stranu je spravedlivé určovat pokuty procentuálně, protože to postihne malou i obrovskou společnost stejně. V případě pevných sazeb to malou společnost zlikviduje, kdežto velká to ani nezaznamená. U společností, které mají více než 45 milionů uživatelů se navíc podle DSA očekává, že zvýší transparentnost svých dat a algoritmů.