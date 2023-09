Evropská unie bude regulovat Google, Amazon, Apple, Metu, ByteDance i Microsoft

Evropská komise sdílela seznam 22 "základních platformových služeb", které musí splňovat požadavky Digitálního tržního zákona. DMA zakazuje společnostem nařizovat své vlastní služby jako výchozí na svých zařízeních a prosazuje vzájemnou kompatibilitu aplikací, například komunikačních aplikací.

Pravidla byla schválena Evropským parlamentem vloni a technicky platí od května, avšak bez bližší specifikace, kdo je označen jako "Gatekeeper". Technologické společnosti musely mít měsíčně více než 45 milionů aktivních uživatelů s tržní kapitalizací 82 miliard dolarů, aby splnily podmínky pro získání tohoto označení.

Pokud jde o platformy, které jsou EU označovány jako základní platformy, patří sem aplikace jako TikTok, Facebook, Instagram a YouTube; obchody s aplikacemi jako Google Play, Apple App Store a Meta Marketplace; prohlížeče, včetně Chrome a Safari; a hlavní operační systémy, včetně Androidu, iOS a Windows.

Zdroj: Shutterstock

Co to vše znamená v praxi? Zkrátka tyto velké technologické společnosti nemohou omezovat instalaci konkurenčních aplikací na svých platformách. Například Apple nemůže bránit uživatelům v instalaci Google Play na svém iPhone. Na aplikacích jako TikTok nemůže čínská společnost ByteDance omezovat Meta v reklamě na Instagram. Průmyslový šéf EU Thierry Breton napsal na Twitteru: "Je to den D pro DMA!" V prohlášení uvedl, že celá tato legislativa dává "více možností spotřebitelům" a vytváří "nové příležitosti pro menší inovativní technologické společnosti".

Apple se zdá být nespokojený s těmito označeními. Ve svém prohlášení pro Reuters uvedl: "Naší pozornost nyní zaměříme na to, jak tyto dopady minimalizovat, a budeme i nadále poskytovat ty nejlepší produkty a služby našim evropským zákazníkům." Společnost také uvedla, že je "velmi znepokojena riziky pro soukromí a bezpečnost dat", která nová pravidla přinášejí. Společnost vyjádřila obavy ohledně uživatelů, kteří instalují neautorizované aplikace.

Tato ustanovení však nezahrnují žádnou e-mailové či cloudové služby, takže se zdá, že Google Drive a Microsoft OneDrive jsou mimo hru. V úterý Financial Times uvedl, že Apple se snaží právně prokázat, že iMessage tato kritéria nesplňuje, protože je navržen pro "osobní komunikaci spotřebitelů". Stejně tak Microsoft bojuje proti označení Bing jako základní platformy. Firma má obavy, že umožnění konkurenčních vyhledávacích služeb, jako je Google, prostřednictvím své platformy by jen zvýšilo monopolní tržní podíl svého konkurenta.