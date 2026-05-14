Existují mimozemšťané? Tohle dnes říká věda, armády i astronomové

Čtvrtek, 14 Květen 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Existence mimozemského života už dávno není jen tématem sci-fi filmů. Astronomové objevují tisíce planet, NASA hledá stopy života a armády řeší neobjasněné objekty. Co dnes lidstvo opravdu ví a kde stále začínají jen domněnky?
USA odtajnily desítky UFO videí. Některé záběry vznikly i u vojenských misí

Ještě před pár desítkami let bylo téma mimozemšťanů často spojované hlavně s konspiracemi, bulvárem nebo televizními dokumenty pozdě v noci. Dnes je situace jiná. O možnosti života mimo Zemi otevřeně mluví NASA, Evropská kosmická agentura ESA, astronomové i bývalí vojenští piloti. A důvod je jednoduchý. Vesmír je natolik obrovský, že představa úplné samoty lidstva začíná některým vědcům připadat méně pravděpodobná než samotná existence jiných forem života.

To ale neznamená, že někdo oficiálně potvrdil mimozemšťany navštěvující Zemi. Právě tady je potřeba oddělit fakta od internetových fantazií.

Vesmír je mnohem větší, než si většina lidí uvědomuje

Jen v naší galaxii, tedy v Mléčné dráze, se podle odhadů nachází 100 až 400 miliard hvězd. A astronomové dnes vědí, že kolem mnoha z nich obíhají planety. Od roku 1995 bylo potvrzeno více než 5 500 exoplanet, tedy planet mimo naši sluneční soustavu.

Některé z nich se nacházejí v takzvané obyvatelné zóně. To je oblast kolem hvězdy, kde může existovat kapalná voda. A právě voda je zatím považována za jeden z hlavních předpokladů života.

Velký posun přinesl například vesmírný teleskop Kepler a později i moderní teleskop Jamese Webba, který začal detailně analyzovat atmosféry vzdálených planet. Vědci dnes dokážou zkoumat, zda atmosféra obsahuje plyny, které by mohly souviset s biologickou aktivitou, například metan nebo kyslík.

Tohle už není sci-fi. Jde o reálný výzkum, do kterého proudí miliardy dolarů.

Co zatím opravdu máme? Jen nepřímé důkazy

Navzdory obrovskému zájmu zatím neexistuje jediný potvrzený důkaz inteligentního mimozemského života. Žádná zachycená loď, žádná komunikace, žádný biologický materiál.

Existují ale věci, které vědce nutí pokračovat v hledání.

Jednou z nejznámějších událostí byl takzvaný Wow! signál zachycený 15. srpna 1977 radioteleskopem Big Ear v americkém Ohiu. Šlo o velmi silný rádiový signál z vesmíru, který dodnes nemá definitivní vysvětlení. Astronom Jerry Ehman tehdy vedle záznamu napsal slavné „Wow!“, podle kterého získal signál své jméno.

Dodnes se spekuluje, zda mohlo jít o přirozený kosmický jev, nebo něco umělého. Nikdy už se ho ale nepodařilo znovu zachytit.

Velkou debatu vyvolal také objekt Oumuamua objevený v říjnu 2017. Šlo o první známý mezihvězdný objekt prolétající naší sluneční soustavou. Někteří vědci, například harvardský astronom Avi Loeb, upozorňovali na jeho neobvyklý pohyb a tvar. Loeb dokonce připustil možnost umělého původu.

Většina astronomů však dnes považuje Oumuamuu spíše za zvláštní přírodní objekt.

Zdroj: Shutterstock

UFO a armádní záznamy změnily veřejnou debatu

Do celé diskuze výrazně vstoupily i Spojené státy. Pentagon v posledních letech zveřejnil několik autentických videí zachycujících neidentifikované objekty sledované vojenskými piloty a senzory.

Velkou pozornost získal například incident z roku 2004 u letadlové lodi USS Nimitz. Piloti amerického námořnictva tehdy popsali objekt připomínající bílé „Tic Tac“, který se pohyboval způsobem, jenž podle nich neodpovídal známé technologii.

Další videa následovala v letech 2015 a 2026. Pentagon 8. května 2026 zveřejnil další sérii odtajněných materiálů včetně záznamů pořízených během vojenských operací v Sýrii a oblasti Indo-Pacifiku. Americké ministerstvo obrany tentokrát otevřeně připustilo, že část případů zůstává neobjasněná.

To ale pořád není důkaz mimozemšťanů.

Právě tady vzniká největší problém veřejné debaty. Neidentifikovaný objekt automaticky neznamená mimozemskou technologii. Může jít o chybu senzorů, optický klam, atmosférický jev, tajný dron nebo technologii jiné země.

Jenže zároveň platí, že část incidentů skutečně nemá jednoduché vysvětlení.

Proč by mimozemšťané možná nemuseli vypadat jako lidé

Hollywood vytvořil představu humanoidních bytostí s velkýma očima a šedou kůží. Vědci ale upozorňují, že případný mimozemský život může vypadat úplně jinak, než si lidé představují.

Klidně může jít jen o jednoduché mikroorganismy. A právě takový objev by byl obrovský.

NASA se proto soustředí i na místa v naší sluneční soustavě. Velký zájem vyvolává například Jupiterův měsíc Europa nebo Saturnův Enceladus. Pod ledovým povrchem těchto měsíců se pravděpodobně nachází kapalný oceán. A tam, kde existuje voda, existuje i šance na život.

Mars je další velké téma. Rover Perseverance dnes sbírá vzorky hornin, které mohou obsahovat stopy dávného mikrobiálního života. Definitivní potvrzení ale zatím neexistuje.

Největší otázka stále zůstává bez odpovědi

Paradox celé situace spočívá v tom, že čím více toho lidstvo o vesmíru ví, tím záhadněji všechno působí. Astronomové dnes potvrzují existenci miliard planet. Víme, že základní stavební prvky života nejsou ve vesmíru vzácné. Dokonce byly nalezeny organické molekuly i v mezihvězdném prostoru.

Přesto stále nemáme jediný přímý důkaz inteligentní civilizace.

A právě proto téma mimozemšťanů nepřestává fascinovat. Ne proto, že by existoval jasný důkaz o návštěvách Země, ale protože věda už dávno nepovažuje existenci života ve vesmíru za nemožnou představu.

UFO, vesmír, planety
NASA, aaro.mil, seti.org

Opravdu byl Mars obyvatelný? Nová studie přináší překvapivý zvrat

Nová analýza snímků z kráteru Gale naznačuje, že pod povrchem Marsu ještě dlouho po vyschnutí jezer prosakovala voda. Duny, které kdysi připomínaly jen hromady prachu, se dávno změnily v kámen právě díky dlouhodobému styku s podpovrchovou vlhkostí. A to otevírá důležitou otázku: mohl tam život přežít déle?

Co se stane, když astronauty zasáhne sluneční bouře? NASA má plán

Mise Artemis 2 vrátí člověka k Měsíci, ale mimo ochranu Země čeká posádku neviditelné riziko. Sluneční bouře může během chvíle zvýšit dávky radiace. NASA proto připravila scénáře, jak takovou situaci zvládnout.

Sen o terraformaci Marsu se vrací. Tentokrát s daty, ne s fantazií

Myšlenka proměnit Mars v planetu schopnou nést život se znovu dostává do seriózní vědecké debaty. Díky technologiím, které ještě před pár desítkami let neexistovaly, se terraformace přesouvá z říše sci-fi do oblasti výzkumu.

Vesmír přestává být skladištěm šrotu. Nová mise ukáže, co s ním dělat

Japonská společnost Astroscale patří v posledních letech mezi nejviditelnější hráče v oblasti udržitelnosti ve vesmíru - ve snaze udržet oběžnou dráhu Země bezpečnou a použitelnou i do budoucna. Nejnovější oznámení firmy naznačuje, že se tahle oblast posouvá z teorie do velmi praktické roviny: Astroscale plánuje misi, která má jako první na světě systematicky prozkoumat více nefunkčních satelitů na různých oběžných drahách během jediného letu.

Možná už k nám mimozemšťané mluvili. Jen jsme je neslyšeli

Desítky let posloucháme vesmír a nic. Nový výzkum ale naznačuje, že problém nemusí být v tom, že nikdo nevysílá. Možná jen neumíme poznat, když signál skutečně dorazí.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi