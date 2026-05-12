USA odtajnily desítky UFO videí. Některé záběry vznikly i u vojenských misí
Kolem tématu UFO bývá často víc emocí než faktů. Tentokrát ale nejde o anonymní fotografie z internetu ani rozmazané záběry z mobilu. Americké ministerstvo obrany totiž 8. května zveřejnilo první část nově odtajněných materiálů týkajících se takzvaných UAP, tedy neidentifikovaných anomálních jevů, jak Pentagon dnes podobné případy oficiálně označuje.
Celý krok navazuje na únorové rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa, který vyzval k širšímu zpřístupnění archivů spojených s UFO. Pentagon nyní zveřejnil 161 souborů. Většinu tvoří interní hlášení, svědecké výpovědi nebo technické popisy jednotlivých incidentů. Největší pozornost ale okamžitě přitáhla videa pořízená armádní technikou.
Na veřejnost se dostalo téměř třicet záznamů. Některé zachycují světelné objekty v infračerveném spektru, jiné vznikly během vojenských operací na Blízkém východě nebo v oblasti Indo-Pacifiku.
Záběry ze Sýrie i zvláštní objekt připomínající míč
Jedním z nejprobíranějších videí je krátký záznam z října 2024 pořízený nad Sýrií. Pentagon uvádí, že obraz zachytila vojenská Full Motion Video kamera používaná americkým Centrálním velením. Doprovodná zpráva popisuje objekt jako nepravidelnou bílou světelnou kouli s deformovaným tvarem. Vyšetřovatelé si všimli také zvláštního světelného efektu v horní části obrazu.
Další záznam pochází od Indo-Pacific Command. Infračervený senzor na blíže neurčené americké platformě zachytil objekt, který Pentagon ve zprávě přirovnal k fotbalovému míči se třemi výběžky. Ani v tomto případě úřady nenabídly jasné vysvětlení.
Možná ještě zajímavější je fakt, že Pentagon se tentokrát nesnaží působit dojmem, že má na všechno odpověď. U každého zveřejněného případu se objevuje upozornění, že popis nepředstavuje definitivní závěr ani potvrzení pravosti nebo původu objektu. Jinými slovy, armáda připouští, že část těchto jevů zůstává neobjasněná.
Neznamená to automaticky mimozemšťany
Právě tohle bývá kolem podobných témat největší problém. Slovo „neidentifikovaný“ totiž automaticky neznamená „mimozemský“. Odborníci dlouhodobě upozorňují, že podobné záznamy mohou vznikat kvůli optickým klamům, atmosférickým podmínkám, chybám senzorů nebo třeba kvůli pokročilým dronům.
Pentagon to ostatně v nové várce dokumentů zmiňuje také. Podle amerického ministerstva obrany existují případy, kde jednoduše chybí dostatek dat pro spolehlivé vyhodnocení. Přesto úřad tvrdí, že zveřejnění materiálů dává smysl. Čím víc lidí a expertů záznamy uvidí, tím větší je šance, že se některé záhady podaří rozluštit.