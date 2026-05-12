CDR.cz - Vybráno z IT

USA odtajnily desítky UFO videí. Některé záběry vznikly i u vojenských misí

Úterý, 12 Květen 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Pentagon 8. května 2026 zveřejnil první várku odtajněných UFO materiálů. Veřejnost si může prohlédnout desítky videí a hlášení americké armády, včetně záběrů podivných světelných objektů zachycených během vojenských operací.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Kolem tématu UFO bývá často víc emocí než faktů. Tentokrát ale nejde o anonymní fotografie z internetu ani rozmazané záběry z mobilu. Americké ministerstvo obrany totiž 8. května zveřejnilo první část nově odtajněných materiálů týkajících se takzvaných UAP, tedy neidentifikovaných anomálních jevů, jak Pentagon dnes podobné případy oficiálně označuje.

Celý krok navazuje na únorové rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa, který vyzval k širšímu zpřístupnění archivů spojených s UFO. Pentagon nyní zveřejnil 161 souborů. Většinu tvoří interní hlášení, svědecké výpovědi nebo technické popisy jednotlivých incidentů. Největší pozornost ale okamžitě přitáhla videa pořízená armádní technikou.

Na veřejnost se dostalo téměř třicet záznamů. Některé zachycují světelné objekty v infračerveném spektru, jiné vznikly během vojenských operací na Blízkém východě nebo v oblasti Indo-Pacifiku.

Záběry ze Sýrie i zvláštní objekt připomínající míč

Jedním z nejprobíranějších videí je krátký záznam z října 2024 pořízený nad Sýrií. Pentagon uvádí, že obraz zachytila vojenská Full Motion Video kamera používaná americkým Centrálním velením. Doprovodná zpráva popisuje objekt jako nepravidelnou bílou světelnou kouli s deformovaným tvarem. Vyšetřovatelé si všimli také zvláštního světelného efektu v horní části obrazu.

Další záznam pochází od Indo-Pacific Command. Infračervený senzor na blíže neurčené americké platformě zachytil objekt, který Pentagon ve zprávě přirovnal k fotbalovému míči se třemi výběžky. Ani v tomto případě úřady nenabídly jasné vysvětlení.

Možná ještě zajímavější je fakt, že Pentagon se tentokrát nesnaží působit dojmem, že má na všechno odpověď. U každého zveřejněného případu se objevuje upozornění, že popis nepředstavuje definitivní závěr ani potvrzení pravosti nebo původu objektu. Jinými slovy, armáda připouští, že část těchto jevů zůstává neobjasněná.

Neznamená to automaticky mimozemšťany

Právě tohle bývá kolem podobných témat největší problém. Slovo „neidentifikovaný“ totiž automaticky neznamená „mimozemský“. Odborníci dlouhodobě upozorňují, že podobné záznamy mohou vznikat kvůli optickým klamům, atmosférickým podmínkám, chybám senzorů nebo třeba kvůli pokročilým dronům.

Pentagon to ostatně v nové várce dokumentů zmiňuje také. Podle amerického ministerstva obrany existují případy, kde jednoduše chybí dostatek dat pro spolehlivé vyhodnocení. Přesto úřad tvrdí, že zveřejnění materiálů dává smysl. Čím víc lidí a expertů záznamy uvidí, tím větší je šance, že se některé záhady podaří rozluštit.

Diskuze
Tagy: 
vesmír, UFO, USA
Zdroje: 

Space.com

nahlásit chybu

Co se děje, když astronaut onemocní? Neobvyklý návrat Crew-11 z vesmíru

Poprvé po 25 letech nepřetržité lidské přítomnosti na oběžné dráze se stalo něco, s čím se sice v teoretických modelech počítá, ale v praxi k tomu téměř nedochází. Astronaut byl z ISS předčasně evakuován ze zdravotních důvodů. Mise Crew-11 skončila začátkem ledna 2026, když se čtveřice astronautů vrátila na Zemi v návratové lodi Dragon od společnosti SpaceX.

Kyslík nestačí. Nová studie ukazuje jiný způsob hledání života ve vesmíru

Když se mluví o hledání života mimo Zemi, většina lidí si představí jednu konkrétní planetu a její atmosféru. Spektrometr ukáže složení plynů a někde mezi nimi se objeví něco podezřelého. Právě to má být moment, kdy vědci zpozorní.

Bitcoin z oběžné dráhy. Startup chce začít těžit kryptoměnu ve vesmíru

Americký startup Starcloud testuje technologii datových center na oběžné dráze. Po úspěšném provozu výkonného GPU ve vesmíru chce firma letos vypustit satelit, který bude obsahovat i zařízení pro těžbu bitcoinu. Projekt má využívat levnou energii ze Slunce.

Návrat lidí k Měsíci se blíží. NASA oznámila datum startu Artemis II

NASA oznámila nový termín startu mise Artemis II, která má poprvé po více než padesáti letech vyslat astronauty k Měsíci. Po nedávných technických potížích se raketa vrací do příprav a agentura míří na začátek dubna.

Kolaps může přijít během tří dnů. Vědci varují před řetězovou havárií satelitů

Nízká oběžná dráha Země je dnes přeplněná tisíci satelitů. Nová vědecká studie ukazuje, že při výpadku řízení by mohlo dojít ke katastrofické srážce už během necelých tří dnů. A varování není teoretické.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi