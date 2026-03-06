Návrat lidí k Měsíci se blíží. NASA oznámila datum startu Artemis II
Program Artemis má ambiciózní cíl. Vrátit člověka k Měsíci a později vytvořit základnu pro další průzkum hlubokého vesmíru. Dalším krokem na této cestě je mise Artemis II, která má poprvé po více než půl století dopravit lidskou posádku do blízkosti Měsíce. NASA nyní oznámila, že aktuálně počítá se startem 1. dubna.
Přípravy na start však nebyly úplně bez komplikací. Největší americká raketa současnosti, Space Launch System, musela být v únoru stažena z rampy v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě zpět do montážní haly. Inženýři řešili technický problém v systému, který zajišťuje přívod helia do horního stupně rakety.
Malá součástka, velká komplikace
Ještě 21. února přitom testy naznačovaly, že vše postupuje správným směrem. NASA provedla klíčovou zkoušku tankování, při které byla raketa naplněna extrémně studeným palivem. Test proběhl bez větších potíží a zdálo se, že se podařilo vyřešit i dřívější únik vodíku, který start v minulosti několikrát zdržel.
Jenže krátce poté se objevil další problém. Technici nedokázali dostat helium do horního stupně rakety. Tento plyn je v systému důležitý, protože pomáhá udržovat tlak v nádržích s palivem.
Na rozdíl od některých jiných částí rakety se však příslušné připojení nachází vysoko na konstrukci. K němu se nelze bezpečně dostat přímo na startovací rampě. NASA proto rozhodla o návratu celé rakety zpět do obří montážní haly VAB.
Během několika dní inženýři našli příčinu. Problém způsobilo těsnění v takzvaném rychlospojovacím mechanismu, kterým helium proudí z pozemního systému do rakety. Těsnění se uvolnilo a částečně zablokovalo průchod plynu.
Technici součástku rozebrali, znovu sestavili a provedli testy s menším průtokem helia. Podle NASA se tím podařilo ověřit, že systém opět funguje správně. Inženýři zároveň zkoumají, proč se těsnění uvolnilo, aby se podobná situace neopakovala.
Zdroj: Shutterstock
Posádka poletí kolem odvrácené strany Měsíce
Než se raketa vrátí na startovací rampu, čeká ji ještě několik servisních úkonů. Technici vymění baterie bezpečnostního systému, který by v krajním případě dokázal raketu zničit, pokud by po startu vybočila z plánované trajektorie. Další baterie dostane také hlavní stupeň rakety i pomocné motory.
Servisem projde i kosmická loď Orion, která ponese čtyři astronauty. Právě v ní posádka absolvuje několikadenní cestu kolem Měsíce a zpět k Zemi. Loď při misi proletí i kolem odvrácené strany Měsíce, kterou ze Země nikdy nevidíme.
Pokud vše půjde podle současného plánu, první startovní okno se otevře 1. dubna večer místního času. NASA má připravených několik dalších termínů na začátku dubna, aby měla prostor reagovat na počasí nebo případné drobné technické komplikace.