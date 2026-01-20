CDR.cz - Vybráno z IT

Temná hmota možná vznikla žhavá. Nová studie přepisuje kosmologii

Úterý, 20 Leden 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Temná hmota patří k největším záhadám vesmíru. Nová studie naznačuje, že při svém vzniku mohla být extrémně horká a pohybovat se téměř rychlostí světla. Přesto by to nemuselo bránit vzniku galaxií.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Horký začátek, který nemusel být problém

Výzkumníci z University of Minnesota Twin Cities a Université Paris-Saclay přicházejí s výsledky, které narušují jeden ze základních stavebních kamenů současné kosmologie. Po desetiletí panovala mezi fyziky shoda, že temná hmota musela být od samého počátku studená, tedy pomalu se pohybující. Právě tato vlastnost měla umožnit, aby se v raném vesmíru postupně formovaly galaxie, kupy galaxií a rozsáhlá kosmická vlákna.

Nová studie však ukazuje, že tento předpoklad nemusí být jediný možný. Podle autorů mohla temná hmota vzniknout ve velmi rané fázi vývoje vesmíru v extrémně energetickém stavu. Klíčovým okamžikem je období krátce po kosmické inflaci, kdy vesmír prošel takzvaným reheatingem, tedy znovuzahřátím a zaplněním částicemi a energií. Právě tehdy se mohly zrodit částice temné hmoty, které se zpočátku pohybovaly téměř rychlostí světla.

Na první pohled by takový scénář vypadal jako problém. Rychle se pohybující částice by měly tendenci vyhlazovat drobné nerovnosti v hustotě látky, z nichž se později rodí galaxie. Autoři studie ale upozorňují, že rozhodující není jen počáteční stav, ale také načasování. Pokud temná hmota vznikla dostatečně brzy, expanze vesmíru měla dost času tyto částice postupně zpomalit ještě předtím, než začalo skutečné formování kosmických struktur.

Zdroj: Shutterstock

Proč se kosmologie tak dlouho držela chladu

Představa studené temné hmoty nevznikla náhodou. Velkou roli v ní sehrály zkušenosti s neutriny, která byla kdysi považována za možného kandidáta. Ukázalo se ale, že jejich vysoké rychlosti by bránily vzniku galaxií. Místo aby pomáhala stavět struktury, působila by spíš jako kosmická žehlička, která nerovnosti vyhladí.

Tento neúspěch vedl k široce přijímanému závěru, že temná hmota musí být od narození chladná a pomalá. Nová práce však naznačuje, že šlo o příliš zjednodušený pohled. Horký původ sám o sobě nemusí znamenat katastrofu, pokud fyzikální procesy v raném vesmíru zajistí dostatečné zpomalení částic včas.

Pokud se tento model potvrdí, má zásadní dopad na pátrání po podstatě temné hmoty. Otevírá se širší spektrum možných částic a mechanismů jejich vzniku. To může ovlivnit nejen teoretické modely, ale i návrh experimentů v urychlovačích částic nebo interpretaci kosmologických pozorování.

Diskuze
Tagy: 
vesmír, planety, letectví a kosmonautika
Zdroje: 

Scitechdaily.com

nahlásit chybu

Astronomové poprvé viděli, jak černá díra kroutí samotný časoprostor

Astronomové poprvé přímo pozorovali, jak rychle rotující černá díra stáčí časoprostor kolem sebe. Výjimečné měření při zániku hvězdy potvrzuje jednu z nejodvážnějších předpovědí Einsteinovy obecné relativity a otevírá nový pohled na chování černých děr.

Jak rostou největší hvězdy ve vesmíru? Nový objev mění dosavadní teorie

Astronomové využívající chilský radioteleskop ALMA odhalili fascinující mechanismus, díky kterému mohou vznikat obří hvězdy. Objevili „kosmické streamery“ – proudy plynu fungující jako mezihvězdné dálnice, které přímo zásobují mladé hvězdy palivem a umožňují jim dorůst do gigantických rozměrů.

Třicet let hledání končí. Záhadná částice, která měla změnit fyziku, neexistuje

Jedna z nejdéle diskutovaných hypotéz částicové fyziky končí. Experiment MicroBooNE ukázal, že takzvané sterilní neutrino s velkou pravděpodobností neexistuje. Výsledek zpřesňuje pátrání po skutečné povaze neutrin.

Čína řeší první velkou krizi na orbitě a vysílá nouzovou loď pro astronauty

Poškozené okno na jedné z lodí u čínské stanice Tiangong způsobilo situaci, která nemá v tamním programu obdoby. Tři astronauti zůstali bez bezpečného návratu a Čína musela během několika dní urychlit start náhradní lodi Shenzhou 22.

70 let hledali odpověď, teď ji máme: Jak Slunce vytváří erupce

Po desetiletích spekulací máme konečně důkaz. NASA oznámila, že sonda Parker Solar Probe poprvé v historii proletěla oblastí Slunce, kde se setkávají a znovu spojují magnetická pole. Tento proces, známý jako magnetické přepojení, je klíčem k pochopení erupcí a slunečních bouří, které mohou ohrožovat naši planetu.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi