Lidé se na Měsíc v roce 2026 nepodívají. NASA předělává plán Artemis

Jednou z navrhovaných možností je, že by astronauti vzlétli v kosmické lodi Orion na nízkou oběžnou dráhu Země a setkali by se tam s jinou lodí, kterou by samostatně vypustila společnost SpaceX. Tato mise by připomínala historický let Apolla 9, během kterého se ověřovala schopnost kosmické lodi připojit se k dalšímu modulu a provést testy životaschopnosti uvnitř.

Další variantou, kterou NASA zkoumá, je let Orionu k malé vesmírné stanici poblíž Měsíce, známé jako Lunar Gateway, následovaný návratem na Zemi.

Catherine Koernerová, zástupkyně přidruženého administrátora NASA, komentovala: "NASA pokračuje v práci na zkušebním letu Artemis II s posádkou plánovanou na září 2025 a zkušebním letu Artemis III s přistáním astronautů poblíž měsíčního jižního pólu v září 2026." Agentura prý průběžně vyhodnocuje pokrok a stav prvků a plánuje podle aktuálních dat.

Navzdory optimismu NASA ohledně plánu Artemis II je přistání na Měsíci v září 2026 nepravděpodobné, zejména kvůli nedostatku klíčových komponent, jako je přistávací modul vyvíjený společností SpaceX a skafandry pro měsíční výstupy. Nejistota ohledně časového rámce dodání těchto komponent zůstává.

Plán Artemis III přináší mnoho nových výzev, včetně setkání s kosmickou lodí, dokování na měsíční oběžné dráze a výstupů na povrch Měsíce. NASA zvažuje úpravu plánu s cílem minimalizovat rizika a zajistit bezpečnost posádky.

Zdroj: Shutterstock

Mise, která by umožnila setkání Orionu s hvězdnou lodí na oběžné dráze Země, by mohla eliminovat některé z těchto složitostí a umožnit NASA vyhnout se dlouhým zpožděním mezi misemi Artemis II a Artemis III. Společnost SpaceX by se podle tohoto scénáře musela zaměřit na schopnost dostat hvězdnou loď na nízkou oběžnou dráhu Země.

Zároveň by tato úprava závisela na dočasných horních stupních pro raketu Space Launch System, což by mohlo být problematické kvůli ukončení výroby raket Delta.

Vzhledem k těmto potenciálním výhodám zvažuje NASA přehodnocení plánu Artemis III a hledání alternativních možností. Nicméně oficiální rozhodnutí ohledně přepracování plánu Artemis III zatím nebylo učiněno. NASA zdůrazňuje, že veškeré rozhodnutí bude založeno na bezpečnosti posádky a schopnosti splnit cíle agentury v oblasti průzkumu Měsíce a Marsu.