CDR.cz - Vybráno z IT

NASA v pohotovosti: Na Aljašce se objevila tajemná černá polární záře

Pondělí, 16 Únor 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Vesmír, Věda a technika

Zdroj: Shutterstock

NASA odstartovala z Aljašky dvě výzkumné mise, které mají objasnit elektrické procesy uvnitř polární záře. Jedna z nich se zaměřila na málo prozkoumaný jev zvaný černá aurora, druhá mapuje proudy v atmosféře pomocí dvojice raket.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Na první pohled jde o další start malých vědeckých raket. Ve skutečnosti však mise, které NASA tento týden vyslala z výzkumného střediska Poker Flat na Aljašce, míří přímo do jednoho z nejpůsobivějších přírodních jevů severní polokoule. Cílem byly polární záře nad oblastí Fairbanks.

Obě mise využily suborbitální sondážní rakety. Ty se na krátký čas dostanou do vysokých vrstev atmosféry, provedou měření a následně se vrátí zpět k Zemi. Nejde tedy o družice na oběžné dráze, ale o přesně načasované lety zaměřené na konkrétní jev.

První mise s poněkud nápadným názvem Black and Diffuse Auroral Science Surveyor, zkráceně BADASS, odstartovala brzy ráno 9. února. Zaměřila se na takzvané černé polární záře. Ty se od běžných auror liší tím, že místo proudění elektronů směrem k Zemi dochází k jejich pohybu opačným směrem, tedy zpět do vesmíru. Výsledkem jsou tmavé struktury uvnitř jinak zářící oblohy.

Raketa dosáhla výšky zhruba 360 kilometrů. Podle vedoucí výzkumu Marilie Samary proběhl let podle plánu a přístroje zaznamenaly kvalitní data. Právě ta by měla pomoci vysvětlit, proč někdy dochází k obrácení směru elektronového proudu.

Zdroj: Shutterstock

Elektrické proudy jako na rentgenu

Druhá mise s názvem Geophysical Non-Equilibrium Ionospheric System Science, zkráceně GNEISS, odstartovala o den později. V jejím případě šlo o dvojici raket vypuštěných krátce po sobě. Obě dosáhly výšky přibližně 319 kilometrů.

Cílem bylo zmapovat elektrické proudy, které polární záře vytvářejí v ionosféře. Vědci přirovnávají tento postup k lékařskému vyšetření. Díky kombinaci dvou raket a sítě pozemních přijímačů chtějí vytvořit trojrozměrný obraz elektrického prostředí uvnitř aurory. Kristina Lynch z Dartmouth College, která misi vede, popisuje projekt jako jakési CT vyšetření plazmatu pod zářící oblohou.

Proč je to tak důležité? Polární záře jsou úzce spojené s geomagnetickými bouřemi. Ty vznikají při silných erupcích na Slunci a mohou mít reálné dopady. Ohrožují satelity, komplikují komunikaci, narušují rádiové spojení a v krajních případech mohou přispět k výpadkům elektrických sítí. Pro astronauty ve vesmíru představují zvýšené radiační riziko.

Diskuze
Tagy: 
vesmír, NASA, věda a technika
Zdroje: 

Space.com

nahlásit chybu

Mikroroboti, kteří se léčí sami: Budoucnost medicíny právě začíná

Vědcům z Penn State a mezinárodního týmu se podařilo napodobit přírodu způsobem, který mění představy o robotice. Vyvinuli model mikrorobotů, kteří spolu komunikují pomocí zvuku, dokážou se sami zorganizovat, opravit a spolupracovat jako živý organismus. Technologie, která může změnit medicínu, ekologii i průzkum nebezpečných oblastí.

Co zůstane ze satelitu, když opravdu shoří? ESA to chce konečně změřit

Evropská kosmická agentura připravuje misi, která má zodpovědět otázku, co se se satelitem skutečně děje v posledních minutách návratu do atmosféry. Výsledky mohou změnit způsob, jakým se kosmická technika navrhuje.

Jak vznikají měsíce? Nová data z Webbova teleskopu přinášejí odpovědi

Vesmírný teleskop Jamese Webba zaznamenal u mladé hvězdy CT Cha nečekaný objev – kolem obří planety o více než patnáctinásobné hmotnosti Jupitera obíhá disk bohatý na uhlíkaté sloučeniny. Vědci se domnívají, že právě z tohoto materiálu se mohou v budoucnu zrodit nové měsíce.

Historický večer pro evropskou kosmonautiku: Německá raketa startovala z Norska

Evropa má za sebou další mimořádně napjatý kosmický večer. Ve středu 21. ledna 2026 se v severním Norsku odehrál pokus, který může vstoupit do dějin evropské kosmonautiky. Německá společnost Isar Aerospace se z kosmodromu Andøya Spaceport pokusila vyslat svou raketu Spectrum na oběžnou dráhu Země. Pokud by se tento event úspěšně završil, šlo by o vůbec první orbitální let rakety startující z pevninské Evropy.

Amerika chce jaderný reaktor na Měsíci. A tentokrát to myslí vážně

NASA a americké ministerstvo energetiky zpevnily spolupráci na vývoji jaderného reaktoru pro Měsíc. Do roku 2030 má na lunárním povrchu vyrůst první energetická infrastruktura, která umožní trvalý pobyt lidí.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi