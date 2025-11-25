CDR.cz - Vybráno z IT

Přelomová studie ukazuje, jak AI zvládne sledovat život celé galaxie

Úterý, 25 Listopad 2025 - 07:00 | Francesco | Novinky, Vesmír, Technologie

Zdroj: Shutterstock

Japonským vědcům se podařilo vytvořit simulaci Mléčné dráhy, která poprvé sleduje více než sto miliard hvězd jednotlivě. Díky propojení fyziky a umělé inteligence vznikl model, který pracuje výrazně rychleji a přináší nový pohled na vývoj galaxie.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Už celé dekády se astronomové snaží přiblížit k modelu, který by dokázal popsat naši galaxii v opravdu jemných detailech. Donedávna však naráželi na pevný strop. Superpočítače dokázaly spočítat jen velké hvězdné celky, ale jednotlivé hvězdy zůstávaly za hranicí možností. Výsledek připomínal spíš orientační skicu než skutečnou mapu struktury Mléčné dráhy. Teprve nový projekt vědců z japonského centra RIKEN ukazuje, že se situace může změnit dramaticky.

Tým spojil klasické numerické simulace s moderní umělou inteligencí, která se naučila odhadovat chování supernov. Právě ty jsou jedním z nejzapeklitějších jevů ve vesmíru. Výbuch supernovy rozhýbe mezihvězdné prostředí, vytváří turbulence a přímo rozhoduje o tom, kde se budou rodit nové hvězdy. Aby bylo možné takový proces přesně simulovat, je potřeba pracovat s krátkými časovými úseky a vysokým rozlišením. To ale vede k obrovským nárokům na výpočetní výkon. Mnohé modely se proto zastavily už na začátku.

Zdroj: Shutterstock

AI jako klíč k rychlosti i přesnosti

Nová metoda, představená na konferenci SC 25, staví na tom, že různé procesy v galaxii mají různý měřítkový čas. Zatímco hlavní simulace sleduje pomalý pohyb celé galaktické struktury, umělá inteligence průběžně počítá rychlé změny vyvolané výbuchem supernovy. Tento přístup zásadně zrychlil celý výpočet. Vědcům se podařilo zkrátit dobu potřebnou k modelování více než stonásobně a poprvé tak mohli sledovat nejen shluky hvězd, ale každou hvězdu zvlášť.

Simulace, které dřív trvaly stovky hodin, je možné dokončit během několika málo hodin. Díky tomu se otevírá prostor pro studium extrémně dlouhých období vývoje Mléčné dráhy. Interval trvající miliardu let, který by superpočítač počítal klidně desítky let, lze nyní zvládnout za několik měsíců. Jde o skok, který mění nejen astronomii, ale i další obory, kde je potřeba propojit rychlé lokální procesy s pomalými celky.

Nový model umožní testovat různé teorie o tom, jak galaxie vznikají, proč mění svůj tvar a jak se v nich přerozděluje hmota. Zároveň může pomoci odhadnout oblasti, kde vznikají hvězdy podobné našemu Slunci. 

Diskuze
Tagy: 
vesmír, planety, hvězdy
Zdroje: 

ScitechDaily.com

nahlásit chybu

Objev století: AI pomohla zachytit smrt hvězdy v přímém přenosu

Astronomové poprvé díky umělé inteligenci zachytili explozi hvězdy téměř v přímém přenosu. Supernova SN 2023zkd překvapila vědce hned dvakrát – nejen svou neobvyklou září, ale i tím, že mohla vzniknout v těsné interakci s černou dírou.

Z laboratoře do vesmíru: Nový detektor odhalí dávné ozvěny černých děr

Tým z univerzit v Birminghamu a Sussexu vytvořil kompaktní zařízení, které dokáže zachytit gravitační vlny v dosud neprozkoumaném pásmu mezi vysokými a nízkými frekvencemi. Díky technologii optických rezonátorů a atomových hodin tak mohou vědci slyšet ozvěny vesmíru, které zůstávaly po desetiletí skryté.

Drsný restart NASA: ISS skončí a komerční stanice musí změnit kurz

NASA se chystá během několika let ukončit provoz Mezinárodní vesmírné stanice a přejít na model komerčních orbitálních stanic. Nově jmenovaný šéf agentury Sean Duffy však výrazně přepsal dosavadní strategii – a dává tak menším firmám šanci prorazit tam, kde obři selhávají. Co přesně se mění?

Historický průlom: První úplné měření zpětného rázu černé díry

Mezinárodní tým astronomů dosáhl historického milníku: Poprvé v historii se podařilo přesně změřit nejen rychlost, ale i směr pohybu černé díry po jejím vzniku při splynutí dvou jiných. Objev publikovaný v Nature Astronomy otevírá nové možnosti, jak sledovat jedny z nejextrémnějších jevů ve vesmíru.

Vědcům se podařilo stvořit „nemožnou“ molekulu, která přepisuje dějiny chemie

Po více než století spekulací se vědcům z Havajské univerzity podařilo poprvé vytvořit molekulu methanetetrol – čtyřhydroxylový alkohol, který byl dosud považován za chemickou nemožnost. Objev má hluboké důsledky pro pochopení vzniku života ve vesmíru.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi