Velký plán pro Mars: Nová zpráva vysvětluje, proč má smysl tam poslat lidi
Když vědecké instituce ve Spojených státech zveřejnily novou dvousetstránkovou studii o směřování pilotované mise na Mars, mnozí ji označili za dosud nejkomplexnější dokument k této tématice. Nejde o naivní snění ani o politické gesto. Zpráva s názvem A Science Strategy for the Human Exploration of Mars se snaží sepsat jedinou věc. Proč má smysl podniknout jednu z nejnáročnějších cest v historii lidstva a investovat do ní obrovské částky i čas.
Hlavní odpověď je překvapivě jednoduchá a přitom zásadní. Ověřit, zda někde za hranicí Země existoval život. Část vědecké komunity je přesvědčená, že bez lidské přítomnosti tuto otázku nikdy spolehlivě nezodpovíme. Robotické sondy zvládnou technické úkoly, ale neumějí improvizovat, sbírat vzorky s lidskou precizností ani se adaptovat na nečekané situace. A právě to je podle autorů studie důvod, proč je člověk na Marsu nezastupitelný.
Zdroj: Shutterstock
Jak má první éra výprav na Mars vypadat
Studie popisuje scénář, který má v praxi vyzkoušet, co všechno lze během prvních pobytů zvládnout. Počítá s přistáním posádky na zhruba třicet dní, poté s automatickým doručením zásob a vybavení pro následující misi trvající téměř rok. Vše v jediné oblasti o průměru sto kilometrů, vybrané podle geologických a klimatických podmínek. Důraz je na místech, kde se kdysi nacházely lávové proudy nebo sedimenty naznačující výskyt vody.
Zpráva stanovuje i jedenáct nejdůležitějších vědeckých cílů. Z nich vyčnívá hledání stop života, ale velký prostor dostává i výzkum prostředí pro samotné astronauty. Jde o prach, radiaci, psychickou zátěž a to, jak by se chovalo pěstované jídlo nebo mikroorganismy dovezené ze Země. Překvapivě velký důraz je i na to, zda bude možné přímo na Marsu vyrábět vodu a palivo. Bez toho se dlouhodobé setrvání posádky nedá plánovat.
Zároveň museli autoři řešit i jednu z nejkontroverznějších otázek současné kosmonautiky. Planetární ochranu. Část odborníků varuje, že přistáním lidí můžeme kontaminovat potenciální místní ekosystémy nebo znehodnotit místa, která mají zůstat v přirozeném stavu. Proto studie trvá na kompromisu. Některé oblasti zůstanou nedotčené, jiné budou určeny k vědeckému průzkumu. Bez jasné dohody by se celý projekt zastavil ještě před startovní rampou.