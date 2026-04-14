„Země je jen malý člun ve vesmíru“: Silná slova astronautů po velkolepé misi
Posádka mise Artemis 2 je zpět na Zemi. Po úspěšném návratu 10. dubna 2026, kdy loď Orion dosedla do Tichého oceánu u pobřeží San Diega, dorazili astronauti o den později, 11. dubna, na základnu Ellington Field nedaleko Johnsonova vesmírného střediska v Houstonu.
Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen tak uzavřeli desetidenní misi, která se zapsala do historie jako první pilotovaný let k Měsíci od dob programu Apollo. Start proběhl 1. dubna 2026 na raketě Space Launch System a posádka během mise provedla průlet kolem odvrácené strany Měsíce. Zároveň překonala rekord ve vzdálenosti od Země, kam se kdy člověk dostal.
„Nejvýznamnější věc v životě“
Po návratu do Houstonu vystoupila posádka před veřejností společně s administrátorem NASA Jaredem Isaacmanem. Jako první promluvil velitel mise Reid Wiseman, který svou zkušenost popsal velmi osobně.
Podle jeho slov jde o zážitek, který už nic nepřekoná. Zdůraznil také kontrast mezi snem o letu do vesmíru a realitou, kdy si astronaut uvědomí, jak silná je touha vrátit se zpět domů.
Victor Glover navázal s tím, že celou zkušenost není možné jednoduše popsat. Přiznal, že ji zatím nedokáže plně zpracovat. Mluvil především o vděčnosti za to, co posádka zažila a s kým to sdílela.
Christina Koch pak nabídla jeden z nejsilnějších momentů celé mise. Uvedla, že při pohledu z vesmíru ji nejvíc nezasáhla samotná Země, ale temnota, která ji obklopuje. Právě v tomto kontrastu podle ní vyniká křehkost naší planety.
Země podle ní působila jako malý záchranný člun v nekonečném prostoru. Tento obraz podle jejích slov mění pohled na lidstvo jako celek a na to, jak jsme navzájem propojeni.
Blízkost, kterou nelze nahradit
Čtveřice astronautů strávila celou misi v relativně malém prostoru. Interiér lodi Orion odpovídá přibližně velikosti dvou minivanů, což znamená velmi těsný kontakt po celou dobu letu.
Jeremy Hansen, který je prvním Kanaďanem na takové misi, přidal při veřejném vystoupení i lehčí moment. S nadsázkou poznamenal, že tak dlouho nebyl daleko od svých kolegů. Zároveň ale zdůraznil obrovskou podporu, kterou posádka během příprav i samotné mise měla.
Poděkoval své rodině, NASA i Kanadské vesmírné agentuře a připomněl, že úroveň výcviku a zázemí je podle něj téměř neuvěřitelná.
Krátce po návratu se posádka nejprve setkala se svými rodinami v soukromí. Teprve poté vystoupila před veřejností, kde ji přivítali kolegové, přátelé i novináři.
Mise Artemis 2 představuje klíčový krok k dalším plánům NASA, zejména k připravovanému přistání lidí na Měsíci v rámci programu Artemis 3. Zároveň ale ukazuje i lidskou rovinu kosmonautiky. Nejde jen o technologie a rekordy, ale o zkušenost, která zásadně mění pohled na Zemi i na samotný život.
Oficiální průběh mise Artemis 2 ale podle NASA odpovídá plánovaným scénářům a dostupným datům.