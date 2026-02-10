CDR.cz - Vybráno z IT

USA a Čína míří k Měsíci, soukromé firmy mezitím přepisují pravidla

Úterý, 10 Únor 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Vesmír se rychle mění v prostor tvrdé konkurence. Vedle soupeření USA a Číny o návrat na Měsíc do hry vstupují soukromé firmy, které díky levnějším startům a novým technologiím mění rytmus i pravidla celého odvětví.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Kdysi šlo o prestiž a politická gesta. Dnes se vesmír stává běžnou infrastrukturou, na níž stojí komunikace, navigace i sledování klimatu. Přístup na nízkou oběžnou dráhu se dramaticky zlevnil a zrychlil, hlavně díky znovupoužitelným raketám. Výsledkem je prostředí, kde se inovace rodí tempem typickým spíš pro technologické startupy než pro státní agentury.

Tento posun zazněl i na debatách během Světového ekonomického fóra v Davosu, kde zazněla trefná metafora vesmíru jako „osmého kontinentu“. Myšlenka je jednoduchá: nejde o jedno odvětví, ale o prostor, na kterém závisí chod celé civilizace. A čím je vytíženější, tím citlivější je na bezpečnost, pravidla a technologickou převahu.

Měsíc, Mars a tichá revoluce na orbitě

Geopolitické jádro současného soupeření leží na Měsíci. Čína otevřeně plánuje přistání astronautů u jižního pólu do roku 2030 a rozšiřuje stanici Tiangong na nízké oběžné dráze. Spojené státy odpovídají programem Artemis, jehož třetí mise má ambici vrátit člověka na lunární povrch ještě před koncem dekády. Výsledek zůstává otevřený, i proto, že Západ sází na silné partnerství a mimořádně silný komerční sektor.

Právě soukromé firmy dnes představují možná největší rozdíl oproti minulosti. Díky spolehlivým startům, které umožnila například společnost SpaceX, se z oběžné dráhy stává místo, kde se nejen sbírají data, ale také zpracovávají. Výpočetní výkon a umělá inteligence se přesouvají přímo do vesmíru. Namísto přenosu surových dat na Zemi putují dolů už hotové informace, rychlejší a méně zranitelné.

Diskuze
Tagy: 
NASA, letectví a kosmonautika, vesmír
Zdroje: 

Space.com

nahlásit chybu

Evropský rover dostal novou šanci. NASA přebírá důležitou roli v cestě na Mars

Evropský rover Rosalind Franklin míří po letech komplikací znovu k realizaci. NASA nyní potvrdila výraznou technickou podporu, která umožní připravit misi ExoMars k odletu v roce 2028. Společný cíl je jasný. Dostat na Mars zařízení schopné hledat stopy dávného života.

Nečekané gesto z vesmíru: Čína varovala NASA před kolizí satelitů

Poprvé v historii kontaktovala čínská vesmírná agentura NASA, aby zabránila možné srážce satelitů. Místo tradičního scénáře, kdy americká strana upozorňuje na riziko a sama manévruje, tentokrát Čína nabídla, že ustoupí. Tento nenápadný moment se může stát milníkem v historii vesmírné bezpečnosti.

Přelomová studie ukazuje, jak AI zvládne sledovat život celé galaxie

Japonským vědcům se podařilo vytvořit simulaci Mléčné dráhy, která poprvé sleduje více než sto miliard hvězd jednotlivě. Díky propojení fyziky a umělé inteligence vznikl model, který pracuje výrazně rychleji a přináší nový pohled na vývoj galaxie.

Tajemné „temné hvězdy“: Webbův teleskop našel nový druh hvězd

Nová data z teleskopu Jamese Webba naznačují, že ve vesmíru mohly existovat hvězdy poháněné temnou hmotou. Tyto záhadné objekty, označované jako supermasivní temné hvězdy, by mohly vysvětlit, proč Webb pozoruje nečekaně jasné galaxie v raném vesmíru – a možná i původ prvních supermasivních černých děr.

Velký plán pro Mars: Nová zpráva vysvětluje, proč má smysl tam poslat lidi

Nová rozsáhlá studie amerických vědců přináší dosud nejjasnější argumenty, proč má NASA poslat astronauty na Mars. Podle autorů může být přítomnost lidské posádky klíčem k odpovědi na otázku, zda jsme v kosmu skutečně sami.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi