NASA chystá historický start. Lidé se pozítří znovu vydají k Měsíci
Za týden se poletí na Měsíc: Artemis 2 má prověřit, zda jsme opravdu připraveni
Pozítří se letí na Měsíc. Ta věta zní zvláštně i dnes, kdy jsme zvyklí na technologické novinky skoro každý týden. Přesto jde o moment, který přesahuje běžné zprávy. Naposledy se lidé vydali tak daleko v roce 1972. Od té doby jsme zůstali v podstatě doma, jen o pár stovek kilometrů nad Zemí.
Artemis 2 má tenhle dlouhý odstup konečně prolomit. Nepůjde ještě o přistání, ale o let kolem Měsíce. Deset dní ve vesmíru, návrat zpět a hlavně ověření, že všechno funguje tak, jak má. Včetně lidí.
Start je zatím plánovaný na začátek dubna z Kennedyho vesmírného střediska. Jak už to ale u podobných misí bývá, termín je spíš orientační. Stačí drobný technický problém nebo nevhodné počasí a všechno se posune.
Nejde o show. Jde o důkaz
Na první pohled může mise působit skromně. Žádné přistání, žádná vlajka zapíchnutá do prachu. Jen oblet a návrat. Ve skutečnosti jde ale o jednu z nejdůležitějších zkoušek posledních let.
Raketa SLS, která má posádku vynést do vesmíru, je nejsilnější, jakou kdy NASA postavila. Na jejím vrcholu sedí loď Orion, která má astronauty dostat bezpečně tam i zpět. Obojí už sice prošlo testy, ale bez posádky. Teď přijde chvíle pravdy.
Na palubě budou čtyři lidé. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen. Každý z nich ví, do čeho jde. Přesto je to jiná situace než běžné mise na ISS. Větší vzdálenost znamená méně možností, jak něco opravit nebo řešit v reálném čase.
Zajímavé bude i to, jak se lidské tělo vyrovná s prostředím mimo ochranu Země. Radiace, izolace, omezený prostor. Všechno se bude pečlivě sledovat. I proto má tahle mise větší význam, než se může zdát.
Krok, který může rozhodnout
Během letu čeká posádku několik klíčových momentů. Jedním z nich bude manévr, který loď nasměruje k Měsíci. Dalším pak průlet za jeho odvrácenou stranou, kde dočasně zmizí signál. Právě tam si astronauti znovu uvědomí, jak daleko od domova se nacházejí.
NASA plánuje sdílet průběh mise prakticky v přímém přenosu. Kamery na Orionu mají nabídnout pohled, jaký jsme dosud neměli. Záběry ale nebudou vždy dokonalé. Vzdálenost a omezený přenos dat si vyberou svou daň.
Po návratu na Zemi, který by měl přijít zhruba po deseti dnech, se ukáže, jestli všechno fungovalo podle plánu. A hlavně jestli jsme opravdu připraveni jít ještě dál. Artemis 2 totiž není cíl. Je to test. Pokud dopadne dobře, další krok už nebude jen oblet. Bude to návrat lidí na povrch Měsíce. A tentokrát možná ne jen na chvíli.