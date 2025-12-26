CDR.cz - Vybráno z IT

Neviditelný vesmír má tvar. A vědci ho teď dokážou číst

Pátek, 26 Prosinec 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Astrofyzici dokázali zmapovat neviditelnou strukturu vesmíru pomocí jemných deformací vzdálených galaxií. Analýza stovek milionů objektů potvrzuje, že temná hmota a temná energie skutečně formují kosmickou architekturu tak, jak předpovídá současná fyzika.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Na první pohled vypadají vzdálené galaxie jako klidné, symetrické objekty rozeseté po obloze. Jenže při detailním pohledu se ukazuje, že jejich tvary nejsou zcela náhodné. Jsou nepatrně pokřivené, jemně natažené nebo lehce posunuté. Právě tyto drobné odchylky se nyní staly klíčem k jednomu z nejambicióznějších pokusů zmapovat neviditelnou složku vesmíru.

Astrofyzici využili takzvané slabé gravitační čočkování. Jde o efekt, kdy hmota, a to i ta, kterou přímo nevidíme, ohýbá světlo přicházející z velmi vzdálených galaxií. Čím více hmoty je po cestě světla, tím výraznější je zkreslení. Když se tato drobná zkreslení statisticky vyhodnotí u obrovského množství galaxií, vznikne mapa rozložení hmoty v kosmickém měřítku.

Když archivy začnou mluvit

Klíčovou roli sehrála data z projektu Dark Energy Survey a jeho rozšíření známého jako DECADE. Vědci tentokrát nespoléhali jen na snímky pořízené cíleně pro kosmologii, ale sáhli i do archivů. Tisíce snímků oblohy, které původně vznikly pro jiné účely, se ukázaly jako překvapivě cenný zdroj informací.

Zdroj: Shutterstock

Díky tomu se podařilo více než zdvojnásobit počet galaxií, u nichž bylo možné přesně změřit tvar a vzdálenost. Celkově šlo o více než 270 milionů galaxií rozprostřených přes zhruba třetinu oblohy. Takto rozsáhlý vzorek umožnil nejen zpřesnit mapu temné hmoty, ale také porovnat výsledky s jinými metodami, například s měřením reliktního záření z počátků vesmíru.

Právě zde dlouhodobě existovalo drobné napětí mezi různými pozorováními. Slabé gravitační čočkování někdy naznačovalo, že je hmota ve vesmíru rozložena o něco jinak, než by odpovídalo měřením z kosmického mikrovlnného pozadí. Nová, výrazně rozsáhlejší data však ukazují, že tyto rozdíly nebyly zásadní a že růst kosmických struktur odpovídá standardnímu modelu.

Neviditelná kostra vesmíru

Výsledky tak znovu potvrzují takzvaný Lambda-CDM model, který popisuje vesmír jako celek tvořený převážně temnou hmotou a temnou energií. Temná hmota vytváří jakousi kosmickou kostru, na níž se postupně nabalují galaxie a kupy galaxií, zatímco temná energie ovlivňuje tempo rozpínání vesmíru.

Zásadní přínos nové mapy spočívá v její otevřenosti. Datový katalog je veřejně dostupný a už nyní ho využívají týmy po celém světě. Pomáhá například při hledání drobných trpasličích galaxií nebo při studiu jemných detailů v rozložení hmoty, které by mohly v budoucnu odhalit fyziku přesahující současné teorie.

Diskuze
Tagy: 
vesmír, letectví a kosmonautika, planety
Zdroje: 

Gadgets360.com

nahlásit chybu

Skryté galaxie kolem Mléčné dráhy? Vědci jich napočítali až 100

Naše galaxie možná není tak osamělá, jak si myslíme. Vědci z Durham University tvrdí, že Mléčnou dráhu obklopuje až 100 doposud neobjevených galaxií – extrémně slabých, temných a téměř neviditelných. Pokud se jejich existence potvrdí, může to navždy změnit naše chápání vesmíru a potvrdit teorii, která už desítky let dominuje kosmologii.

Teleskop Jamese Webba odhalil objekt, jaký věda ještě neviděla

Astronomové objevili galaxii, která tvarem připomíná symbol nekonečna a v jejímž středu se pravděpodobně rodí supermasivní černá díra. Tento výjimečný úkaz, zachycený teleskopem Jamese Webba a potvrzený dalšími observatořemi, by mohl přinést zásadní poznatky o tom, jak černé díry vznikaly v raném vesmíru.

Objev století: AI pomohla zachytit smrt hvězdy v přímém přenosu

Astronomové poprvé díky umělé inteligenci zachytili explozi hvězdy téměř v přímém přenosu. Supernova SN 2023zkd překvapila vědce hned dvakrát – nejen svou neobvyklou září, ale i tím, že mohla vzniknout v těsné interakci s černou dírou.

NASA sledovala rozpad komety v přímém přenosu. Hlavní roli hrál sluneční vítr

Kometa Lemmon prolétla na konci roku 2025 blízko Slunce a nabídla vědcům vzácnou podívanou. Sonda PUNCH zachytila, jak sluneční vítr v reálném čase mění tvar jejího ohonu a postupně ji oslabuje.

Mimozemský plyn proniká do galaxie M83. Odkud přichází?

Vědci objevili rychle se pohybující plyny, které vstupují do blízké spirální galaxie M83. Podle analýzy se nejedná o běžné plyny uvnitř galaxie, ale o mimořádně husté molekulární oblaky, které zřejmě pocházejí z okolního vesmíru. Tento objev může přepsat naše chápání toho, jak galaxie jako Mléčná dráha přežívají a tvoří hvězdy miliardy let.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi