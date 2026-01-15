Amerika chce jaderný reaktor na Měsíci. A tentokrát to myslí vážně
Spojené státy otevřeně přiznaly něco, co se ve vesmírných plánech dlouho říkalo spíš potichu. Pokud má lidstvo skutečně zůstat na Měsíci déle než pár dnů, bez jaderné energie to nepůjde. V lednu NASA a americké ministerstvo energetiky podepsaly memorandum, které jejich spolupráci na vývoji vesmírného jaderného reaktoru posouvá z fáze experimentů do roviny politického závazku.
Nejde o akademickou debatu ani o vzdálenou vizi. Americká vláda chce, aby už v roce 2030 na povrchu Měsíce fungoval zdroj elektrické energie, který dokáže napájet celé základny. Nejen pár přístrojů nebo vozítek, ale infrastrukturu, která má umožnit dlouhodobý pobyt posádek, výrobu kyslíku, vody i paliva a přípravu dalších misí směrem k Marsu.
NASA v tomhle směru otevřeně říká, že klasická solární energie nestačí. Na Měsíci trvá noc čtrnáct pozemských dní. V některých oblastech teploty klesají hluboko pod minus sto stupňů Celsia. Solární panely by v takových podmínkách musely být obrovské, zranitelné a nespolehlivé. Jaderný reaktor naproti tomu dokáže vyrábět elektřinu nepřetržitě celé roky bez doplňování paliva a bez ohledu na světlo, prach nebo extrémní chlad.
Zdroj: Shutterstock
Jádro jako klíč k trvalé přítomnosti
NASA má s jadernou energií ve vesmíru bohaté zkušenosti, i když se o nich mluví méně než o raketách a přistáních. Už desítky let používají americké sondy radioizotopové generátory, které vyrábějí elektřinu z rozpadu plutonia. Právě díky nim mohly mise jako Cassini u Saturnu nebo vozítka Curiosity a Perseverance fungovat daleko od Slunce a bez závislosti na panelech.
To, co se dnes chystá pro Měsíc, je ale úplně jiná liga. Nejde o malé zdroje v řádu stovek wattů, ale o reaktor schopný zásobovat celou základnu. V praxi to znamená několik desítek kilowattů stabilního výkonu, který umožní běh obytných modulů, laboratoří, komunikačních systémů i zařízení na zpracování místních surovin.
Právě to je klíčové pro plán Artemis, kterým chce NASA vrátit lidi na Měsíc a udržet je tam dlouhodobě. Základna nemá být jen symbolickým návratem. Má sloužit jako zkušební prostor pro technologie, které jednou umožní cestu k Marsu. Bez spolehlivého zdroje energie by to zůstalo jen na papíře.
Politický rozměr celé věci je přitom stejně důležitý jako technický. V prosinci vydal prezident Donald Trump exekutivní příkaz, který výslovně vyzývá k výstavbě lunární základny do roku 2030 a k přípravě jaderného reaktoru, který má být v té době připraven k vyslání na Měsíc. NASA tak má jasné zadání a časový rámec.
Pro ministerstvo energetiky je to návrat k tradici, na kterou Spojené státy rády odkazují. Od projektu Manhattan přes éru Apollo až po dnešní vesmírné programy. Když se americká věda a průmysl spojí kolem velkého cíle, dokážou posunout hranice možného. Právě tak je dnes prezentován i lunární reaktor.
Na rozdíl od sci fi představ ale nepůjde o klasickou elektrárnu s chladicími věžemi a parními turbínami. Reaktor pro Měsíc musí být kompaktní, bezpečný při startu rakety i při přistání a schopný pracovat autonomně v extrémním prostředí. Vývoj takového systému je technicky náročný, ale NASA a DOE už na něm několik let pracují a nynější dohoda jim dává politické krytí i finance.