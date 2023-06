Evropský sen o kosmické solární elektrárně: Češi mohou dodat techniku i know how

Projekt Solaris, který schválila Evropská kosmická agentura (ESA), počítá s výstavbou až 50 satelitů s fotovoltaickými panely o celkovém výkonu 750 TWh ročně. Něco jako když spojíme 50 Temelínů dohromady. A je dost pravděpodobné, že by se na tomto ambiciózním projektu mohli podílet i čeští odborníci a firmy.

Solární elektrárna ve vesmíru má několik výhod oproti té na Zemi. Zaprvé, slunce tam svítí neustále a bez ohledu na počasí nebo roční období. Zadruhé, solární panely ve vesmíru by mohly využít až 40krát více energie než na Zemi, protože by nebyly omezeny atmosférou ani zemskou rotací. V neposlední řadě by mohla solární elektrárna dodávat elektřinu do různých částí světa podle potřeby, pomocí mikrovlnných nebo laserových paprsků.

Projekt Solaris je zatím ve fázi studií proveditelnosti, které mají být dokončeny příští rok. První demonstrační satelit by měl být vypuštěn na oběžnou dráhu v roce 2030 a první prototyp komerční solární elektrárny by měl být spuštěn do roku 2040. Celkové náklady na projekt se odhadují na desítky miliard eur.

Česká republika je členem ESA a má zkušenosti s kosmickou technologií i fotovoltaikou. Podle Jakuba Holovského z Katedry elektrotechnologie na Fakultě elektrotechnické ČVUT (FEL) by se Češi mohli podílet na vývoji a výrobě solárních panelů, jejich montáži a testování, ale také na řešení různých technických problémů spojených s přenosem energie z vesmíru na Zemi.

„České firmy mají know-how i kapacity pro dodávku fotovoltaických panelů pro kosmické aplikace. Například společnost Solartec dodala panely pro satelity VZLUSAT-1 a VZLUSAT-2, které jsou nyní ve vesmíru. Také máme firmy, které se zabývají montáží a testováním satelitů, jako je například společnost S.A.B. Aerospace,“ řekl Holovský.

„Kromě toho máme také odborníky v oblasti mikrovlnné techniky a laserové optiky - tyto oblasti jsou klíčové pro přenos energie z vesmíru na Zemi. Například Ústav radioelektroniky FEL se zabývá vývojem mikrovlnných systémů pro komunikaci a radarovou detekci. A Ústav přístrojové techniky AV ČR se podílí na vývoji laserových systémů pro optickou komunikaci mezi satelity a pozemními stanicemi,“

Zdroj: Shutterstock

Podle něj by se české firmy a instituce mohly zapojit do projektu Solaris prostřednictvím ESA nebo i jako subdodavatelé pro velké evropské koncerny jako Airbus nebo Thales Alenia Space. „Myslím si, že by to byla velká příležitost pro český průmysl i vědu, protože bychom se mohli podílet na průkopnickém projektu s velkým potenciálem pro budoucnost energetiky i kosmonautiky,“ dodal.

Podle šéfa jedné z českých firem zapojených do kosmických projektů by Solaris mohl do českého průmyslu přivést i 100 až 200 milionů eur (2,4 až 4,8 miliardy Kč). „Je to velmi zajímavý projekt a myslím si, že Česko má co nabídnout. Myslím si také, že je to dobrý způsob, jak podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Evropě i ve světě.“