Historický večer pro evropskou kosmonautiku: Německá raketa startovala z Norska
Startovací okno se otevřelo v 21:00 místního norského času, což odpovídalo 20:00 SEČ. Už hodinu před samotným pokusem bylo jasné, že nejde jen o další test v řadě. V sázce je totiž mnohem víc než jeden technický úspěch... jde tu vyloženě o ambici Evropy získat vlastní, nezávislý přístup do vesmíru - což je plně pochopitelný cíl.
Druhý pokus obnáší mnohem vyšší očekávání
Raketa Spectrum rocket, dvoustupňový nosič vysoký zhruba 28 metrů, nestartovala poprvé. Svůj debut absolvovala už 30. března loňského roku, rovněž z Andøyi. Tehdy ale let skončil za necelou minutu, jelikož po vzletu došlo k technické anomálii a raketa se zřítila do moře poblíž rampy. Výbuch, který následoval, působil téměř jako z nějakého akčního filmu, zvlášť na pozadí ledové arktické krajiny.
Takový výsledek však v oboru nikoho příliš nepřekvapil. Historie kosmických letů je plná neúspěšných prvních startů a vývoj orbitální rakety patří k technologicky nejsložitějším úkolům vůbec. Právě proto byl včerejší pokus vnímán jako zásadní test toho, zda se Isar Aerospace dokázala z chyb poučit. Zde vám přikládám video, můžete se sami podívat:
Skutečně nejde jen o test
Zatímco první let byl čistě zkušební, druhý pokus už nesl skutečný náklad. Na palubě se nacházelo pět cubesatů a jeden vědecký experiment - konkrétně zařízení, která mají po dosažení oběžné dráhy reálné využití. I když firma let oficiálně označuje jako kvalifikační, význam mise je zcela hmatatelný.
„Tento kvalifikační let je vědomým krokem směrem k zajištění suverénního přístupu Evropy do vesmíru,“ uvedl minulý týden generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Daniel Metzler.
Připomněl také, že pouhých deset měsíců po prvním pokusu je firma znovu připravena ke startu. Podle něj je rychlá iterace klíčová právě v době, kdy Evropa čelí rostoucí potřebě vlastních kosmických kapacit.
Strategický význam pro Evropu
Význam včerejšího letu dalece přesahuje samotnou firmu. Evropa je v posledních letech stále více závislá na zahraničních poskytovatelích startů, ať už jde o Spojené státy nebo jiné globální hráče. Vlastní nosná raketa schopná vynášet menší satelity by znamenala zásadní posun v oblasti bezpečnosti, obrany i ekonomické odolnosti.
Podle vedení Isar Aerospace mohou data získaná z této mise významně posílit evropskou kosmickou infrastrukturu. Schopnost rychle a flexibilně vynášet satelity je dnes nezbytná nejen pro komunikaci a navigaci, ale také pro pozorování Země či krizové řízení.