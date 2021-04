F-35 opět v problémech. Vznikne jiná náhrada za F-16?

(Zdroj obrázku: Wikimedia [F-35B Lightning na letadlové lodi HMS Queen Elizabeth (Royal Navy – LPhot Luke)])

Zcela nový impuls k dalším spekulacím dal velitel amerického letectva Charles Q. Brown, sám bývalý pilot F-16. V únoru oznámil zahájení interní studie o budoucí podobě amerických vzdušných sil. Největší mediální pozornost na sebe přitáhlo prohlášení, že „náhrada za F-16 může být čistým designem“. Jinak řečeno může (ale nemusí) vzniknout zcela nový stíhací letoun. Není těžké si domyslet, že z částí místo F-35. Ten je často kritizován pro stále příliš vysokou cenu a v poslední době i za problémy s pohonnými jednotkami.

Nový typ na místo F-16?

Záměrem je rozpoutat diskuzi a přijít s případným návrhem ještě k rozpočtovému roku 2023. V žádném případě však nebylo rozhodnuto o vývoji. Ukončení dodávek F-35 americkému letectvu rozhodně nehrozí. Koneckonců o finančních prostředcích se rozhoduje v kongresu a tam má tento nejnovější americký víceúčelový stíhací letoun stále podporu. Spíše je ve hře zvážení jeho role a samozřejmě revize dlouhodobých plánů. Ostatně generál Brown přirovnal F-35 k Ferrari, se kterým také „nejezdíte do práce každý den…“.

Zároveň ale Brown připomněl potřebu letounů 5. generace, tedy F-35 (žádný jiný typ spadající do této generace Spojené státy aktuálně nevyrábějí) a stejně tak i probíhající výzkumný program letounu NGAD (Next Generation Air Dominance) zařazovaném často už do 6. generace. Vedle toho ale existuje celé spektrum misí, které v současné době pokrývají F-16.

Americké letectvo má v současnosti (včetně dvoumístných) přes tisíc letounů F-16. s průměrným stářím 28 let. Jejich plánovaná náhrada za F-35 je však drahá a mnohdy i zbytečná. O čem se naopak příliš nespekuluje je možnost další výroby F-16, kvůli celé řadě konstrukčních omezení. Nově navrhovaný letoun by totiž měl mít schopnost supercruise (letu nadzvukovou rychlostí bez přídavného spalování) a zároveň nést větší zásobu paliva, čehož by se dosahovalo těžko.

Úvahy o vývoji nového typu letounu jsou zřejmě motivovány i pozitivní zkušeností se cvičným letounem T-7A Red Hawk. K jeho premiérovému letu došlo jen 3 roky od podepsání dohody o společném vývoji mezi americkým Boeingem a švédským Saabem. V tisku je také často naznačováno, že bojová verze tohoto letounu by přímo mohla převzít některé úkoly původně plánované pro F-35.

The Teasel studio (Zdroj: Hushkit)

Se zajímavým konceptem přišli na stránkách magazínu Hush-Kit letečtí odborníci Stephen Mcparlin a James Smith. Navrhli možnou podobu takého nástupce F-16, kterého pracovně pojmenovali F-36 Kingsnake. Z důvodu zkrátit a zlevnit celý proces vývoje navrhují rovnou vybrat jednoho dodavatele a dát mu volné ruce při výběru subdodavatelů. Stejně tak zmiňují využití 3D tisku a dalších moderních výrobních metod. Pro pohon zvažují obnovení zjednodušené verze motoru F119 (používaném ve F-22A Raptor), alternativně pak využití motoru z F-15EX nebo F-35, i s nímž jsou nicméně problémy. Primárním AESA radarem by mohl být AN/APG-83 instalovaný do modernizovaných F-16 doplněný o multifunkční navádění senzorový systém na základě hotového Legionar Pod od Lockheedu. Do kokpitu by nainstalovali širokoúhlý HUD displej s ne tak drahým přilbovým zaměřovačem.

I když je F-36 Kingsnake pouhým neoficiálním konceptem, ukazuje zajímavé možnosti. A že s efektivním přístupem k věci a využitím některých už existujících komponent by možná opravdu šlo rychle a relativně levně (ve srovnání s řadou současných stíhacích letounů) vyvinout zcela nový letoun, který by svými vlastnostmi převyšoval letouny 4,5 generace.

F-15 ve výzbroji zůstanou

Připomeňme, že F-35 vzešel z programu Joint Strike Fighter. Cílem bylo vyvinout letoun, jenž by doplnil dvoumotorový F-22 Raptor a přirozeně nahradil krom F-16 také A-10 Thunderbolt i F/A-18 Hornet a AV-8 Harrier ve výzbroji námořnictva, respektive námořní pěchoty. Cílem proto bylo vyvinout co nejkomplexnější víceúčelový stíhací letoun splňujících celé spektrum různorodých požadavků.

Případná vylepšení měla (a stále mají) přicházet formou updatů softwarové výbavy, případně modulů. Nikoho před mnoha lety nenapadlo, že v budoucnu bude potřeba a vůbec možné rychle vyvíjet nové typy stíhacích letounů. Donedávna se doba od zahájení vývoje do nasazení do operační způsobilosti spíše prodlužovala. Po desetiletí navíc stačilo modernizovat stávající typy bez nebo jen s malými zásahy do konstrukce.

Prototyp F-16XL (vlevo nahoře) a F-16 (Zdroj: Wikipedia)

F-35 však alespoň podle původních plánů nikdy neměl nahradit F-15. Na místo nich přece Američané vyvinuli právě F-22 Raptor určený k vybojování a udržení vzdušné nadvlády. Jenže jeho výroba skončila v roce 2011 na počtu 195 vyrobených strojů. Ve výzbroji amerického letectva proto do dnešních dnů zůstaly oba typy takříkajíc bok po boku.

Vývoj původně čistě stíhacího F-15 od Boeingu paradoxně pokračoval nadále díky vítězství v programu Enhanced Tactical Fighter, ze kterého vzešel stíhací-útočný letoun F-15E Strike Eagle. Na jeho základě pak vznikla celá řada variant určených pro export do řady zemí. Poslední variantou letounu je F-15EX, které dostává americké letectvo jako náhradu za starší F-15C/D.

Spekulace nad F-35 ve Velké Británii

Nad dalším osudem F-35 se spekuluje i ve Velké Británii. Britská armáda vydala dokument „Globální Británie ve věku konkurence“. Podle něj být založeno Vesmírné velení a zmiňuje umělou inteligenci, bezpilotní letouny i energetické zbraně. Premiér Johnson by rád také nové fregaty označované prozatím jen jako Type 32. Krom toho se počítá s pokračujícím vývojem společného britsko-švédsko-italského stealth stíhacího letounu Tempest. Na všechny tyto programy však bude třeba někde vzít peníze a přímo se nabízejí škrty v současném programu F-35. Z původního plánu na nákup 138 těchto letounů totiž Británie dosud závazně objednala jen 48.

Už v roce 2019 Spojené státy z programu letounu F-35 vyřadily Turecko. Jistou naději představovaly zahraniční tendry. Jenže ve Finsku i Kanadě údajně ztratil F-35 pozici favorita ve prospěch pořízení F/A-18 Super Hornetů od konkurenčního Boeingu. Z východoevropských, zemí se prozatím pro F-35 rozhodlo zajím jen Polsko.