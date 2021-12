Facebook bude od politiků a osob s velkým vlivem vyžadovat 2FA

Zdroj

Je tomu zhruba dva roky, co Facebook spustil tzv. Facebook Protect, což je v podstatě bezpečnostní program či systém, který byl určen vlivným osobám, politikům a úředníkům. Jeho hlavním smyslem bylo ochránit účty těchto vlivných osob před zneužitím a krádeží. První zemí, která měla možnost vyzkoušet tento nový systém ochrany byly samozřejmě Spojené státy americké.

Teprve nyní, po dvou letech, se Facebook rozhodl svou aplikaci pro ochranu účtů vlivných osob rozšířit i do jiných zemí, a to včetně České republiky. Další novinkou je, že se Facebook Protect netýká jen veřejně činných osob, ale prakticky všech účtů či skupin, které mají extrémně velký dosah.

Zdroj

Pokud patříte mezi uživatele, kteří mají velký dosah, může se stát, že se objeví nové dialogové okno upozorňující vás, že do 15 dní je potřeba zapnout Facebook Protect nebo v opačném případě dojde k zablokování celého účtu. Při aktivaci Facebook Protect také budete muset zvolit nejen silnější heslo, ale zároveň zapnout i dvoufázové ověření (2FA).

Dvoufázové ověření je v současné době považováno za jedno z těch bezpečnějších způsobů ověření identity. V praxi se jedná o bezpečnostní funkci, která vyžaduje, abyste zadali do určité doby ověřovací kód, který obdržíte do svého e-mailu či jako SMS. To alespoň trochu znemožňuje hackerům nabourat se do vašeho účtu, i když znají vaše heslo.

Bezpečnostní experti však doporučují toto dvoufázové ověření aktivovat bez ohledu na to, zda je to do vás vyžadováno či nikoliv. Podle dosavadních zpráv se zdá, že toto dialogové okno vyskočí každému bez ohledu na to, zda již máte například dvoufázovou ochranu aktivovanou či zda máte bezpečné heslo.