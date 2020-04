Facebook a Google by měly platit médiím za sdílení jejich obsahu, míní Austrálie

Zdroj: Pixabay

Australský ministr financí Josh Frydenberg přišel se zajímavým plánem, který by měl přimět americké technologické giganty Facebook a Google, aby platily australským firmám zabývající se médii za jejich zpravodajský obsah. Australský ministr financí s tímto návrhem přišel v pondělí a údajně již proběhly jednání s oběma společnostmi a žádné dohody na dobrovolné bázi se celkem logicky nedosáhlo.

Austrálie se však nenechá od svého záměru odradit a pověřila Australský výbor pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele (ACCC), aby do července tohoto roku připravila návrh pravidel, který by právně upravoval vztah mezi Facebookem a Googlem a mediálními podniky. Tento návrh bude také obsahovat, jakým způsobem by mělo docházet ke sdílení příjmů z reklam, které souvisejí se zpravodajským obsahem.

"Neskloníme se před jejich hrozbami. Máme tady co do činění s velkými podniky, ale v sázce je hodně, takže jsme na tento boj připraveni," uvedl Frydenberg. Není se čemu divit, protože podle agentury Reuters je hodnota australského trhu s reklamou v přepočtu 144 miliard korun. Dále dodal: "Je spravedlivé, aby ti, kteří vytvářejí [pro Facebook] obsah, za to dostanou zaplaceno. Pomůže to nastolit rovné podmínky."

Pravdou je, že stejně jako asi každá země, tak i Austrálie se nyní potýká s koronavirovou krizí, která zasáhla i média a reklamu. I přesto je však Facebook z jednání Austrálie zklamaný, protože prý investoval nemalé finanční prostředky na podporu australských vydavatelů. Google se naproti tomu rozhodl, že bude na tvorbě nových pravidel raději spolupracovat.