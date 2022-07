Facebook jde proti svým pravidlům a dovolí více profilů pod jedním účtem

Zdroj

Doposud platilo na sociální síti Facebook pravidlo, že k jednomu účtu mohl být jen jeden profil. Právě porušování tohoto pravidla moderátoři Facebooku stíhali, když zjistil, že jedna osoba vlastní na této sociální síti více účtů. Nyní to ale vypadá, že by vývojáři Facebooku mohli sami připustit porušení tohoto pravidla.

Testují totiž funkci, která by umožnila vytvořit vícero profilů pod jedním jediným účtem. V současné fázi vývoje se pracuje s verzí, že by každý uživatel mohl k jednomu účtu mít až pět profilů. Každý z těchto profilů by pak byl zaměřený na odlišnou skupinu lidí.

V praxi byste tak mohli mít profil s vaší přezdívkou v hráčské skupině, druhý osobní profil pro blízké a známé a třetí pracovní profil pouze pro pracovní kontakty, aby vždy mohli vystupovat tak, jak je vám to v dané síti kontaktů blízké. Pro každý z vašich nových profilů si budete moci vybrat zvláštní jméno nebo přezdívku, až na některé výjimky.

Tou výjimkou je, že nesmíte vystupovat pod stejným jménem, jako je již existující profil. Na hlavním profilu však musí být vždy uvedeno vaše celé a skutečné jméno. Toto pravidlo však nebude uplatňováno pro vaše další profily, kde ale nesmíte použít v názvu speciální znak nebo číslici. Přepínání mezi profily má být jednoduché a intuitivní. Necháme se překvapit, zda tato nová funkce zvedne stagnující počet uživatelů na Facebooku.