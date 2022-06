Facebook testuje místnosti pro voice chat, inspiraci našel u Discordu

Zdroj

Společnost Meta, která provozuje nejrozšířenější sociální síť Facebook, se snaží tuto sociální síť neustále vyvíjet a zdokonalovat. V minulosti to velice často Facebook prováděl tak, že odkoupil konkurenční technologie či celou společnost, která by ho v budoucnu mohla ohrozit, a její technologie převzal.

Nyní se u konkurence pouze „inspiroval“. Aktuálně je nutné si na Messengeru zavolat, abyste se spojili se členy konverzační skupiny, a daný hovor notifikuje všechny členy. Facebook by nově rád zavedl hlasové chaty, které mohou uživatelé znát třeba z Discordu. Skupina pro hlasový hovor by byla neustále aktivní a uživatelé by se mohli kdykoliv připojit či odpojit.

Vývojáři již experimentují i s dalšími typy „kanálů“, resp. podskupin, které by mohly být vytvořeny v rámci každé skupiny na Facebooku. V těchto podskupinách by pak mohli uživatelé diskutovat o konkrétních tématech či nad konkrétním problémem.

Hovoří se i o novém postranním panelu, který by měl více zviditelnit vaše jednotlivé skupiny. Všechny tyto změny ale vejdou v platnost až v delší budoucnosti. Facebook totiž pracuje na kompletním redesignu své platformy a chce ji založit více na doporučeních řízených umělou inteligencí.