Facebook zítra odhalí svoji kryptoměnu s podporou MasterCard i Visa

Již zítra, dne 18. června, by Facebook měl představit bližší detaily a podrobnosti ohledně své kryptoměny, která by měla fungovat na blockchainu a hodnotou by se měla blížit dolaru. Na rozdíl od jiných kryptoměn by měla cílit i na jednoduchost použití a v praxi by měl být podobný spíše službě PayPal.

A právě jednoduchost a praktičnost použití by mohly být ty nejsilnější zbraně, na rozdíl od jiných kryptoměn, u kterých může být pro někoho práce s nimi poměrně složitá. Pokud se to Facebooku povede, způsobí podobnou revoluci ve světě kryptoměn, jako způsobil ve světě sociálních sítí. Budoucí úspěch se dá také očekávat podle nově získaných partnerů jako Visa, Mastercard, Stripe, Uber či Booking.com. Facebooku jde zkrátka o to, aby uživatelé mohli tuto kryptoměnu využívat kdekoliv, směňovat ji či s ní přímo platit za produkty.

Ovšem nic není tak růžové, jak se zdá. Příznivci kryptoměn kritizují Facebook, že chce popřít samou podstatu kryptoměny, tzn. je bez kontroly a má dostatečný počet nodů jako ochranu před napadením. Podle informací z The Information by Facebook měl mít „pouze“ 100 nodů, což se jeví jako nedostatečné.

Na druhou stranu, pokud by Facebook disponoval alespoň nějakou kontrolou, mohlo by to velice negativně ovlivnit Bitcoin. Bitcoin totiž „roste bez dozoru jako dříví v lese.“ Facebook naproti tomu má na své straně 2,7 miliard uživatelů, kterým může reklamu opakovaně zobrazovat. Zda Facebook vytlačí současné kryptoměny z výsluní se ukáže v nejbližší době.