Falešné instalační programy Windows 11 obsahují škodlivý malware

Za vším spočívá soubor s názvem „86307_windows 11 build 21996. 1 x64 + activator.exe“, který zabírá 1,75 GB úložného prostoru a spouští program, jenž vypadá jako průvodce instalací systému Windows. A jak vysvětluje Kaspersky, první spustitelný soubor poté stáhne a spustí další soubor, který obsahuje licenční smlouvu.

Každý, kdo uvedené podmínky odsouhlasí, si tak do počítače stáhne škodlivý software - od adwaru až po trojského koně. Adware sice obvykle není příliš nebezpečný (vkládá do vašeho počítače reklamy), nicméně zbavit se případných virů už tak snadné nebude.

Není to však jediný příklad; existuje mnoho dalších falešných instalačních souborů. Microsoft navíc také výrazně zvýšil systémové požadavky - aktuálně budete potřebovat procesor Intel osmé generace nebo AMD Zen 2 a novější. Lidé se staršími počítači tak budou hledat alternativní způsoby, jak Windows 11 na své zařízení dostat, a budou tak této hrozbě vystaveni o to víc.

Nový operační systém se však dá nainstalovat i ze spolehlivých zdrojů. Můžete využít něco jako UUP Dump k vytvoření ISO, zabere vám to ale více času. Těm, kteří chtějí bezpečný Windows 11, stačí počítač zaregistrovat do programu Windows Insider. A pokud váš počítač nesplňuje minimální požadavky, mějte na paměti, že Windows 10 je podporován až do konce roku 2025.