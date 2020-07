Nová francouzská letadlová loď PANG bude vyzbrojena stíhačkami 6. generace

Očekává se, že při příležitosti oslav výročí dobytí Bastily (tj. 14. července) oficiálně posvětí francouzský prezident Emmanuel Macron vývoj nové letadlové lodi určené pro francouzské námořnictvo. Program nese název PANG (Porte Avion Nouvelle Generation neboli letadlová loď nové generace) a má za cíl nahradit současnou letadlovou loď francouzského námořnictva Charlese de Gaulla, která je v aktivní službě od roku 2001.

Nová francouzská letadlová loď by měla mít oproti stávající letadlové lodi francouzského námořnictva mnohem větší výtlak, a to až 70 000 tun. Pro porovnání Charles de Gaulle má jen 38 000 tun. Dále by měla letadlová loď z projektu PANG dosahovat délky 280 až 300 metrů a má být vybavena třemi elekromagnetickými katapulty EMALS a pravděpodobně i dvěma novými tlakovodními reaktory k22 (2x220 MW).

Počítá se s tím, že na nové letadlové lodi budou nainstalována obranná laserová děla určená na ničení nepřátelských protilodních střel a různých průzkumných/úderných dronů.

Současná letadlová loď Charles de Gaulle je vyzbrojena víceúčelovými stíhacími letouny Rafal M. Hlavní údernou silou nové letadlové lodi budou stíhačky šesté generace spadající do programu NGF (Next Generation Fighter). Letadla speciálně navržená pro digitální bojiště Air Combat Cloud, kdy budou společně operovat pilotované a bezpilotní letouny. Bezpilotní letouny spadající do kategorie Loyal Wingman (robotičtí parťáci) vytvoří pro stíhačky šesté generace senzorovou síť, případně je pilotované stíhačky využijí jako dodatečnou palebnou podporu.

Z nové letadlové lodi bude moci operovat až 32 stíhaček 6. generace a desítky robotických wingmanů (jednu stíhačku doprovází několik wingmanů), dále budou moci z paluby nové letadlové lodi startovat až tři letouny včasné výstrahy E-2 Hawkeye a víceúčelové vrtulníky. Stíhačky operující z paluby letadlové lodi mohou být v případě potřeby vyzbrojeny nadzvukovými řízenými střelami vybavenými jadernými hlavicemi a mohou protivníkovi zasazovat taktické jaderné údery.

Zatím má v plánu Francie postavit jen jednu letadlovou loď PANG, která má vstoupit do aktivní služby v roce 2038. Do budoucna může Francie provozovat dvě lodě této třídy.