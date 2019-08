Francie také militarizuje vesmír: Vyšle vzhůru armádu a satelity vyzbrojí lasery

Vědci chtějí pomocí počítačové simulace zjistit, co je za černou dírou lukas-cihak 03/19/2019 09:00:00 Vědecký tým z univerzity z Massachusetts Dartmouth a z Gruzie Gwinnett College chtějí pomocí počítačové simulace nastínit situaci, co nastane po průchodu rotující černou dírou. Podle jejich zjištění to může být brána do jiné dimenze. https://cdr.cz/sites/default/files/rotating_bh.jpg

Vědci chtějí pomocí počítačové simulace zjistit, co je za černou dírou 19. 3. 2019 | Francesco | diskuse (13) Vědecký tým z univerzity z Massachusetts Dartmouth a z Gruzie Gwinnett College chtějí pomocí počítačové simulace nastínit situaci, co nastane po průchodu rotující černou dírou. Podle jejich...