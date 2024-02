Galactic Compass: Aplikace, která vás nasměruje k jádru galaxie

Při používání této aplikace jednoduše položíte svůj iPhone na rovný povrch a na obrazovce se objeví velká zelená šipka, která vás naviguje k rotačnímu jádru spirální galaxie, ve které žijeme. Tento střed, známý jako Sagittarius A*, je domovem supermasivní černé díry, která ovlivňuje veškerou hmotu a světlo v okolí.

I když znalost umístění galaktického středu nemusí být pro většinu lidí praktická, Matt Webb vidí Galactic Compass jako prostředek, který nás přibližuje k úžasu nad naší pozicí ve vesmíru. „Je úžasné mít vždy pocit vědět, kde se nachází střed naší galaxie,“ říká Webb.

Zakladatelova inspirace k vytvoření této aplikace sahá až deset let zpět, kdy začal projevovat zájem o astronomii. Postupně se naučil určovat umístění galaktického středu a rozhodl se převést své znalosti do aplikace, která by byla dostupná pro všechny.

Zdroj: Shutterstock

Vývoj aplikace byl však náročný. Webb spolupracoval s umělou inteligencí, aby převedl svou vizi do reality. S pomocí této technologie vytvořil uživatelsky přívětivé rozhraní a integroval složité výpočty pro určení umístění galaktického středu.

Přes omezení umělé inteligence v některých oblastech se podařilo vytvořit funkční aplikaci, která může pomoci lidem lépe porozumět naší pozici ve vesmíru. Webb doufá, že Galactic Compass přispěje k tomu, aby lidé začali vnímat galaktický střed jako pevný bod ve vesmíru a uvědomili si pohyb Země a naší galaxie.

Galactic Compass není prvním experimentem Matta Webba s umělou inteligencí. Dříve vytvořil projekt Poem/1, který využívá AI k tvorbě rýmované poezie. Webb se ve svém designérském studiu Acts Not Facts věnuje objevování možností a nových technologií.