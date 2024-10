Gmail po sedmi letech vylepšuje funkci "Chytrá odpověď"

Vylepšení díky AI: Kontext je klíčový

Aktuální update "Chytré odpovědi" je obohacen o umělou inteligenci, která nyní dokáže mnohem lépe reagovat na obsah e-mailu. Původní funkce nabízela pouze krátké a jednoduché odpovědi, jako například "Děkuji" nebo "Souhlasím." Díky AI se ale nyní odpovědi stávají mnohem kontextuálnějšími. Google se zaměřil na to, aby nové odpovědi reflektovaly celkový obsah konverzace a uživatelé tak mohli vybírat z několika sofistikovaných návrhů.

Zdroj: Shutterstock

Namísto jednoduchých odpovědí jako dříve, uživatel nyní obdrží návrhy, které berou v úvahu celý průběh komunikace. To znamená, že automatické odpovědi jsou detailnější a lépe odpovídají na konkrétní otázky nebo situace. Funkce navíc umožňuje upravit navrhovaný text před odesláním, což dává uživateli plnou kontrolu nad konečnou podobou odpovědi.

Kdo má přístup k nové funkci?

V tuto chvíli je tato inovace dostupná pro uživatele Google Workspace a předplatitele Google One AI Premium. Cena předplatného činí 19,99 dolarů měsíčně, což může být pro některé uživatele překážkou, ale přináší řadu benefitů. Google postupně nasazuje tuto funkci jak na iOS, tak na Androidu, přičemž aktuálně je podpora omezena pouze na anglický jazyk. V průběhu několika následujících týdnů by však měla být funkce dostupná všem předplatitelům v rámci těchto programů.

Pokud tedy patříte mezi uživatele některého z těchto předplatných, můžete tuto novou funkci vyzkoušet již nyní. Stačí otevřít e-mail, na který chcete odpovědět, a po klepnutí na ikonu odpovědi se na spodní části obrazovky objeví návrhy odpovědí generované umělou inteligencí. Tyto návrhy jsou umístěny přímo nad klávesnicí, což uživatelům umožňuje snadno procházet dostupné možnosti.

Rozšíření umělé inteligence do dalších funkcí

Google v posledních týdnech intenzivně integruje AI do svého ekosystému produktů. Funkce "Chytrá odpověď" je jen jedním z mnoha vylepšení. Nedávno společnost představila také novou verzi Gemini, platformy pro generování obrazů pomocí AI, která nyní obsahuje model Imagen 3. Cílem této aktualizace je zlepšit kvalitu generovaných obrazů a eliminovat problémy, které vedly k dočasnému zastavení této funkce.

Kromě toho Google pokračuje ve vývoji NotebookLM, svého AI-poháněného nástroje pro správu poznámek, který uživatelům umožňuje lépe organizovat a analyzovat informace. S každým novým updatem tak Google ukazuje, že AI se stává nedílnou součástí nejen e-mailových služeb, ale i dalších nástrojů, které mají za cíl usnadnit každodenní práci a komunikaci.

Budoucnost AI v Gmailu a dalších produktech

S rostoucí konkurencí v oblasti AI se dá očekávat, že Google bude pokračovat ve vylepšování svých produktů pomocí umělé inteligence. Je jasné, že AI hraje klíčovou roli v tom, jakým způsobem budeme v budoucnu pracovat s e-maily a dalšími formami digitální komunikace. Funkce jako "Chytrá odpověď" jsou pouze začátkem. Můžeme se těšit na další inovace, které přinesou efektivnější práci a ušetří čas uživatelům po celém světě.

Jednou z očekávaných změn může být rozšíření podpory "Chytré odpovědi" na další jazyky, což by umožnilo globální nasazení této funkce. Dalším krokem by mohla být integrace AI do dalších aspektů e-mailové komunikace, například automatické návrhy celých odpovědí nebo automatická analýza příloh.