Google Chrome vás upozorní, když někdo ukradne vaše heslo

S množstvím údajů, které svěřujeme do rukou technologických společností, je bezpečnost to, co by mělo zajímat snad každého. Všude můžeme číst různá upozornění, jak vypadá dokonalé a bezpečné heslo, i když na druhou stranu, ruku na srdce, jaké procento to skutečně dodržuje. Částečně se jedná o nezodpovědnost, když se vezme v úvahu, co vše na nás Google ví.

Google Chrome ve verzi Canary právě začal testovat zbrusu novou funkci upozornění. Tato chytrá funkce pak upozorní majitele účtu pokaždé, když dojde k prolomení či zveřejnění jeho hesla. Google již dlouhodobě pracuje na zvýšení nejen celkové bezpečnosti ale také na způsobu, jak svým uživatelům tuto bezpečnost i zjednodušit.

V nedávné době například představil i vstup do jeho aplikací pomocí otisku vlastního prstu. To by samo o sobě mělo vydat za poměrně bezpečné heslo. Dalším zjednodušením zabezpečení citlivých dat je i toto nové upozornění.

V Google Chrome 78 Canary dostala tato funkce název „Password Leak Detection“. V případě, že jste vývojářem webového prohlížeče Google Chrome, můžete si tuto funkci aktivovat hned. Stačí, když zadáte chrome://flags a následně vyhledáte klíčové slovo „leaks“. Zde si pak, pokud jste přihlášeni ke svému Google účtu, můžete v klidu aktivovat novou funkci.

V praxi bude Google prostě jen porovnávat vaše přihlašovací údaje s několika databázemi. Pokud najde shodu, upozorní na to majitele účtu s tím, že mu navrhne i nejvhodnější kroky, jako změna hesla apod. Do oficiální verze pak proteče až za několik měsíců.