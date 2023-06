Google integruje v následujících dvou týdnech umělou inteligenci do Gmailu

Od té doby, co společnost Google přišla se svým chatbotem Google Bard, se postupně integruje či vylepšuje umělá inteligence do všech dalších služeb nabízených společností Google. Jako první samozřejmě zamířila umělá inteligence do vyhledávače, aby Google dohnal konkurenci v podobě vyhledávače Bing a ChatGPT.

Nyní chtějí vývojáři od Googlu integrovat umělou inteligenci do svého Gmailu, který až doposud vylepšoval spíše po stránce vizuální. Umělá inteligence v Gmailu by se měla tarat o efektivnější vyhledávání, což v praxi znamená, že naleznete své emaily, staré konverzace či kontakty daleko rychleji a relevantně.

Zdroj: Shutterstock

Tato technologie strojového učení totiž bude brát v potaz hned několik faktorů a mezi nimi i datum zaslání e-mailu či hledaný výraz. Ve výsledcích vyhledávání se pak na předních místech zobrazí nejrelevantnější výsledky vzhledem k zadanému hledanému výrazu a teprve pak se zobrazí zbytek e-mailů seřazených podle aktuálnosti.

V praxi to znamená, že by mělo dojít k nějaké úspoře času a také jisté přehlednosti. Nasazování umělé inteligence do Gmailu započalo již 2. června, ale je samozřejmě postupné. Vzhledem k celkovému počtu uživatelů Gmailu to může chvíli trvat. Integrace do vašeho účtu pak proběhne zcela automaticky, aniž byste museli cokoliv potvrzovat či vyhledávat v nastavení. Podle oficiálních informací od Googlu by však zavádění mělo trvat přibližně dva týdny.