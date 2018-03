Google Lens se odtrhne od Google Pixel. Vyjde s příští verzí Androidu

Není tajemstvím, že Google se snaží vyvíjet nové funkcionality pro své aplikace. Jednou takovou je Google Lens, která je součástí Google Photos a Google Asistenta. Bohužel je zatím k dispozici jen na Google Pixel, který se však neprodává dle původního očekávání. Z toho vyplývá, že i uživatelů Google Lens je velice málo. Proto společnost Google nyní nově oznámila, že tuto službu nabídne i v ramci nejnovější verze Androida pro ostatní telefony s tímto systémem.

V Google Photos jsou již patrné „nadstavby“ oproti klasickému skladování fotografií. Například při vyfocení fotografie dokáže rozpoznat objekt na fotce a podle toho ho umístit do příslušné kategorie. Google Asistent zase dokáže rozpoznat předmět z pouhého nasměrování fotoaparátu na objekt. Po analýze je schopen dohledat i doplňující informace.

Představte si, že vyfotíte obraz a obratem vám telefon najde veškeré informace o tom, kdo ho namaloval, kdy a životopis autora. Nebo vyfotíte plakát na koncertě a zjistíte, kdo účinkuje, kdy a nabídne i volné vstupenky. Jisté je, že do budoucna toto zaměření velice perspektivní. Investice do rozvoje Google Lens je zatím největší investicí Googlu do oblasti rozšířené reality.

Google Lens bude fungovat jen spolu s nejnovější verzi Google Photos a nastavenou angličtinou, jako výchozím jazykem. Do budoucna Google plánuje rozšíření i pro jiné jazyky.