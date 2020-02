Google omylem rozposílal soukromá videa z Google Photos náhodným uživatelům

Google zařadil do hlasů vylepšených technologií WaveNet i češtinu a slovenštinu, a docílili tak plynulejšího jazyka. Kterou verzi preferujete?

Google na nás bude mluvit lepší češtinou. Poslechněte si ji lukas-cihak 08/29/2019 09:00:00 Google zařadil do hlasů vylepšených technologií WaveNet i češtinu a slovenštinu, a docílili tak plynulejšího jazyka. Kterou verzi preferujete? https://cdr.cz/sites/default/files/mic-1132528_960_720.jpg

Google úspěšně vkročil do světa kvantových počítačů. Co to znamená? lukas-cihak 09/26/2019 11:00:00 Kvantový počítač je zbožné přání mnoha technologických odvětví, které doufají, že jim pomůže vyřešit řadu prozatím nezodpovězených otázek. Ani současné nejvýkonnější počítače světa totiž takovým výkonem nedisponují. https://cdr.cz/sites/default/files/kvantovy_pocitac_2.jpg