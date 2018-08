Google sbírá historii vaší polohy, i když mu to výslovně zakážete

Google má rád, když o svých uživatelích ví co nejvíce. Podle posledních zpráv Google nedbá ani na výslovné přání/zákaz jednotlivců s iOS a Androidem týkající se ukládání historie polohy. Hovoří o tom závěr z vyšetřování univerzity Princeton a americké tiskové agentury Associated Press (AP). Vinu můžeme nejspíše hledat v nepřesných pravidlech sběru dat. Právě ta totiž umožňují aplikacím ukládat informace o poloze.

Jeden z výzkumných pracovníků univerzity Princeton, Gunnar Acar, si zcela náhodou všimnul, že při používání Google Maps mu Google dokáže zobrazit navštívená místa, která jsou doplněna o nová a aktuální, a to i když historii polohy u svého účtu vypne. Univerzita Princeton provedla výzkum se zařízeními disponujícími OS Android. Nezávislé testování agentury AP pak prokázaly stejný problém i u iOS.

AP konkrétně zmiňuje, že uživatel má možnost historii sledování polohy kdykoliv vypnout. I přesto však některé aplikace od Googlu ukládají údaje o poloze zařízení. Důkazem může být jednoduchý test – při vyhledání aktuálního počasí v Googlu se automaticky ukládá přesná poloha do Google účtu.

Jeden způsob jak, alespoň prozatím, zamezit Googlu, aby shromažďoval informace o Vašem zařízení tu je. Musíte se přihlásit na stránky myactivity.google.com, kde musíte vymazat veškeré údaje o své poloze z účtu, dále pak vypnout „Historii polohy“ a „Aktivitu na webu a v aplikacích“. To však může nepříjemně ovlivnit další aplikace, mezi nimi například navigaci.

Problém může nastat u iPhonu, protože pokud vypnete historii polohy, objeví se upozornění, že žádná z aplikací nebude schopna ukládat data o poloze do historie polohy. Podle AP však k ukládání i přesto dochází. Data se neukládají do historie polohy, ale do sekce „Moje aktivita“ na stránkách myactivity.google.com.

Mluvčí společnosti se k tomuto problému vyjádřil následovně: „Existuje mnoho způsobů, jak může Google využít lokalizace pro zlepšení uživatelského komfortu, včetně Historie polohy, Aktivity na webu a v aplikacích a prostřednictvím služeb určování polohy na úrovni zařízení. Nabízíme jasné popisy těchto nástrojů včetně robustních ovládacích prvků, aby je lidé mohli zapnout, vypnout nebo smazat svou historii.“