Google vyvíjí svůj vlastní čip pro Pixel 6

Se 40% podílem dominuje trhu s čipy pro Android smartphony Qualcomm. Nový čip od Googlu s názvem Tensor by to měl změnit. Jedná se o čip typu SoC (system on chip), což je v podstatě čip sloužící jako počítač s periferiemi, pamětí a dalšími prvky. Tento typ čipů se u smartphonů již běžně používá. Čip je postaven na ARM architektuře, kterou využívá i konkurenční Snapdragon od Qualcommu.

Tvůrci chtěli čip vyvinout především pro umělou inteligenci. "Cílem je vytvoření technologie pro mobilní zařízení, která umožní uživatelům Pixelu využít naši inovativní umělou inteligenci a strojové učení," uvedl na blogu Google Rick Osterloh.

"Tensor je nejen o tom jak uživatelé používají telefon dnes, ale i jak budou používat telefon v budoucnosti. Narůstající počet prvků s umělou inteligencí nelze stále řešit větším výkonem, proto nabídneme uživatelům Pixelu jedinečnou zkušenost," píše se dále na blogu.

Tensor je navržen podle výpočetních modelů Google pro fotografie a rozpoznávání obličejů, což výrazně vylepší funkci kamery. Pro uživatele to bude znamenat kompletně nové funkce fotoaparátu a zlepšení těch stávajících.

Vysokou úroveň zabezpečení by měl zajišťovat modul Titan M2. Modul se využívá například pro zabezpečení serverů Google. Při komunikaci se serverem Google by se tedy dva moduly Titan měly postarat o dostatečnou ochranu a velmi dobře zabezpečit uživatelská data.

Čipem Tensor budou vybaveny smartphony Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Rozdílem oproti předchozím modelům je výrazně přepracovaná přední kamera, která bude vložena do vystouplé černé destičky umístěné přes celou šířku telefonu. Novým prvkem bude také hliníkový rámeček. V modelu Pixel 6 bude matný a u modelu Pro lesklý. Nových telefonů bychom se měli dočkat letos na podzim.