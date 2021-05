Google zřídí pro Android uzamčené složky pro kompromitující fotografie

Źdroj

Google představil na své konferenci I/O tři velice zajímavé novinky, které směřují k větší uživatelské kontrolo jejich soukromí, historie vyhledávání nebo také mediálních souborů na Google Fotkách. První novinkou je nástroj, kterým dostanete pod větší kontrolu svou stopu na internetu i to, kolik dat odesíláte do Googlu.

Doposud byli uživatelé nuceni využít anonymní režim pokaždé, když nechtěli ukládat historii svého prohlížení na lokálním úložišti. Nově bude možnost vymazat posledních 15 minut prohlížení pomocí tlačítka, které bude v menu pod profilovou fotkou ve vyhledávání. Obdobnou funkci, která deaktivuje sledování a zaznamenávání polohy obdrží i Google Mapy.

Poslední a pravděpodobně největší změnu pak může objevit u Google Fotek. Zde by měla být nově k dispozici speciální složka, kam si můžete odkládat materiály, které se nemají dostat do cizích rukou. Tato složka bude samozřejmě chráněna heslem, popřípadě biometrickými údaji.

Fotky a videa zde umístěná se nebudou nikde jinde objevovat, a budou tak k dispozici jen po ověření identity. Pokud tedy uživatel zapůjčí svůj telefon třetí osobě, nemusí se bát, že by namátkou narazila na nějakou kompromitující fotografii. Jako první si tuto novinku mohou vyzkoušet pouze majitelé Google Pixel. V brzké době by se však měla nová funkce rozšířit do všech Android zařízeních.