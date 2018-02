Hackerské skupině CPY se podařilo prolomit Assassin’s Creed: Origins

Před 2 týdny jsme vás informovali o tom, že se hackerské skupině CPY podařilo prolomit Denuvo v4.8, kterými byly opatřeny tituly jako Sonic Forces, Need For Speed Payback, Football Manager 2018, Injustice 2, Star Wars Battlefront II a Star Ocean: The Last Hope HD Remaster.

Řada jiných titulů, které byly opatřeny starší verzí ochrany (např. Middle-Earth: Shadow of War, South Park: The Fractured But Whole, FIFA 18 a další), padla během několika dní. Situace okolo Assassin’s Creed: Origins však bylo složitější, jelikož kombinovala nejnovější verzi Denuvo v4.9 společně s VMProtect a Uplay/Steam ochranou.

Tato kombinace vydržela hned několik měsíců, resp. od 27. října 2017. Ubisoft si tedy může jistě pogratulovat, že odrazil hlavní příliv pirátů, kteří by si bývali hru beztak nezakoupili v prvních prodejních vlnách. Biti ovšem byli poctiví hráči, jelikož chod tolika protipirátských služeb v pozadí si vybral svoji daň ve výkonu. Podle tehdejších zpráv ukousávala kombinace zhruba 30-40 % procesorového výkonu.

Není tedy divu, že po cracknuté verzi se ohlíželi i PC hráči, kteří si hru zakoupili legálně. Prolomení Assassin’s Creed: Origins ohlásila hackerská skupina CPY během tohoto víkendu skrze Reddit. Nutno dodat, že se jedná o aktuální verzi 1.2.1 se všemi dosavadními DLC dodatky. V březnu však hru čeká ještě The Curse of the Pharaohs, které příběh celého dílu uzavře.

Doufejme, že Ubisoft na tuto situaci zareaguje úplným odstraněním ochrany z vlastní verze hry, aby piráti neměli (opět) k dispozici funkčnější produkt. V minulosti tak učinila např. Bethesda Softworks, která po cracknutí nejnovějšího Dooma zprostila titul DRM ochrany, jelikož už splnila svůj účel – tedy zamezila prvním vlnám pirátů.

Pokud tak Ubisoft učíní, směle můžeme nejnovější Assassin's Creed: Origins doporučit, jelikož se jedná skutečně o svěží pokračování, který si zaslouží pozornost. Naši kompletní recenzi si můžete přečíst zde: