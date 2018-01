A je to tady zase. Nejnovější Denuvo bylo prolomeno crackery ze skupiny CPY

Rok 2017 nebyl pro rakouskou společnost Denuvo Software Solutions moc úspěšný z pohledu neprolomitelnosti jejich protipirátských ochran. I když Rakušané v první kvartále minulého roku uvolnili novou protipirátskou ochranu Denuvo v4, tak ta nedokázala moc dlouho crackerům odolávat. U videohry Mass Effect Andromeda vydržela tato ochrana jen 10 dní. Obě dvě verze (32bit a 64bit) Denuva v4 padly během několika dní.

To se společnost Denuvo snažila napravit a vydávala během minulého roku aktualizace v4 ochrany. Úspěch se dostavil až v říjnu 2017, kdy vyšel Assassin's Creed: Origins, který dokonce kombinoval 4 druhy ochrany (Denuvo v4.8 + VMProtect + Steam + Uplay). Logicky by se mohlo zdát, že se crackeři zaměří nejprve na AC Origins, ovšem zdá se, že i dnes je tato kombinace ochran tuhý oříšek na rozlousknutí.

Další hry nemají tak silné zabezpečení, a jsou jimi Sonic Forces, Need For Speed Payback, Football Manager 2018, Injustice 2, Star Wars Battlefront II a Star Ocean: The Last Hope HD Remaster. Všechny tyto hry mají novou ochranu Denuvo v4.8, ale nemají k tomu další ochrannou vrstvu v podobě VMProtect.

První hra, u které se podařilo crackerům novou protipirátskou ochranu (Denuvo v4.8 + Steam) prolomit je Sonic Forces. Za tu dobu dva a půl měsíce, co byla hra Sonic Forces neupirátitelná si pořídilo tuto hru na Steamu necelých 30 000 hráčů. Dva a půl měsíce je pro vydavatele celkem solidní doba, kdy se hra nedá upirátit. Uvidíme, jak rychle veteráni z CPY překonají Denuvo u následujících her s v4.8.

Co se týče Assassin's Creed: Origins, tak Ubisoft zatím může být v klidu. Ochrana u této videohry už drží skoro čtvrt roku a hru čekají ještě 2 příběhové DLC + dodatečný obsah, takže je otázka, jestli se někdo z crackerů bude vůbec touto videohrou před vydáním všech DLC zabývat.