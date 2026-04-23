HP a Lenovo chtějí vlastní AI. Jenže narážejí na realitu trhu

Čtvrtek, 23 Duben 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI

Lenovo a HP představily nové AI asistenty Qira a HP IQ, kteří běží přímo v počítači. Mají být rychlí a soukromější. Jenže podle analytiků mohou zaostat za tempem cloudových řešení.
Když 21. dubna 2026 publikoval Michael J. Miller svůj komentář, nebylo to jen další shrnutí novinek. Spíš upozornění na trend, který se začíná rýsovat napříč celým trhem. Lenovo i HP už nechtějí být jen výrobci hardwaru. Snaží se nabídnout vlastní vrstvu umělé inteligence, která bude přítomná přímo v zařízení a dostupná kdykoliv.

Lenovo přichází s Qirou, systémem, který má fungovat napříč zařízeními. Myšlenka je jednoduchá, ale ambiciózní. Začít práci na telefonu, pokračovat na počítači a neztratit přitom kontext. Qira dokáže shrnout e-maily, zprávy i úkoly do jednoho přehledu, pomůže s psaním textů a zvládne i přepis a překlad schůzek v reálném čase. Lenovo zároveň počítá s napojením na další služby, takže nejde o uzavřený systém.

HP jde podobnou cestou. Jeho HP IQ má sjednotit prostředí napříč zařízeními a nabídnout něco jako osobní znalostní vrstvu. V praxi to znamená třeba rychlé shrnutí dokumentů, lepší organizaci poznámek nebo pomoc s tvorbou prezentací z různých podkladů. První nasazení HP plánuje u modelů EliteBook X G2, kde má být AI jedním z hlavních lákadel.

Kde se láme očekávání

Na papíře to celé dává smysl. Moderní počítače dnes obsahují specializované NPU čipy, které umožňují zpracovávat část úloh přímo v zařízení. Reakce je rychlá, není nutné řešit poplatky za cloud a citlivá data zůstávají pod kontrolou uživatele.

Jenže realita je složitější. Nejvýkonnější modely dnes běží na serverech a jejich vývoj jde dopředu mimořádně rychle. Firmy jako OpenAI, Google nebo Microsoft přinášejí nové funkce v krátkých intervalech a posouvají možnosti AI prakticky každý měsíc. To je tempo, které výrobci počítačů zatím jen těžko dohánějí.

Navíc se ukazuje, že představa jednoho uzavřeného ekosystému není pro většinu lidí reálná. Kombinace zařízení od různých značek je běžná a propojení mezi nimi často naráží na limity. HP nemá vlastní telefony, Lenovo sice ano, ale v této oblasti výrazně zaostává za Applem nebo Samsungem.

Do toho vstupuje ještě jeden praktický faktor. Řada úloh, které dnes uživatelé od AI očekávají, stejně končí v cloudu. Ať už jde o práci s dokumenty, firemními daty nebo online službami. Výhoda lokálního běhu se tím zmenšuje a zůstává spíš doplňkem než plnohodnotnou alternativou.

