Hyundai kupuje robotickou společnost Boston Dynamics při ceně 24 miliard korun

Společnost Boston Dynamics se proslavila zejména výrobou svých humanoidních robotů a robotů, kteří jsou výjimečně nadaní a jejich pohyby i způsob orientace se blíží jejím reálným protějškům. Zejména jejich robotický pes Spot si v posledních letech získává stále větší pozornost, nedávno byl například vyslán do zamořené oblasti Černobylu k prozkoumání tamějších podmínek. Domů si ho ovšem může pořídit i široká veřejnost.

Společnost Boston Dynamics byla založena v roce 1992, následně ji v roce 2017 zakoupila společnost SoftBank, která nyní prodává 80 % podílu společnosti Hyundai Motor Group při ocenění 1.1 miliardy dolarů, tedy v přepočtu 24 miliard Kč. Zbývající 20% podíl zůstává nadále ve vlastnictív SoftBank. Nejedná se o první divizi, které se SoftBank zbavuje; v nedávné době prodala například svoji dceřinou společnost ARM ve prospěch Nvidia.

Hyundai tímto investuje do chytré budoucnosti. Uplatnění pro roboty by mohla nalézt například ve svých továrnách. Akvizice navíc zapadá do dlouhodobého konceptu Hyundai o vývoji umělé inteligence a výstavbě chytrých továren. O tom, zda Hyundai bude rozšiřovat výrobu Boston Dynamics nebo zda zvýší dostupnost jednotlivých modelů v tuto chvíli není známo.