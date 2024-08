Inovace v mapách Google a Waze: jednodušší navigace a vyšší bezpečnost

Vylepšení map Google

Mapy Google se dočkají několika významných změn, které mají usnadnit život uživatelům. Jedním z nejzajímavějších vylepšení jsou dodatečné pokyny pro vjezd do budov a pro parkování. V nadcházejících týdnech budou Mapy Google zobrazovat cílové místo a vstup do něj při přiblížení, což by mělo výrazně snížit potřebu opakovaného objíždění cíle, zejména v noci.

Dalším vylepšením je zjednodušení hlášení incidentů. Uživatelé nyní mohou snadněji nahlásit dopravní události a Google zvýšil velikost ikon těchto incidentů, aby je bylo možné rychle a bezpečně sdílet během jízdy. Navíc bude možné potvrdit již nahlášený incident, když se k němu přiblížíte, což zvyšuje přesnost a aktuálnost informací na cestách.

Zdroj: Shutterstock

Novinky ve Waze

Waze, aplikace známá svými komunitně řízenými aktualizacemi, představila tři nové funkce. První z nich je upozornění na kamery. Nyní vás Waze upozorní na blížící se kamery a poskytne informace o tom, co monitorují – ať už jde o rychlost, použití bezpečnostních pásů nebo správné využití jízdního pruhu.

Další novinkou je možnost upozornění na dopravní události v blízkosti vašich oblíbených míst. Tato funkce umožňuje uživatelům zaslat upozornění přátelům nebo rodině, pokud se blíží k oblasti s dopravním omezením nebo nehodou. Tato aktualizace je již k dispozici pro iOS i Android.

Posledním vylepšením je možnost získat navigační pokyny i při zamčeném telefonu. Tato funkce bude brzy dostupná celosvětově pro uživatele Androidu, zatímco pro iOS bude dostupná na podzim.

Co to znamená pro uživatele?

Tyto nové funkce a vylepšení by měly výrazně zlepšit uživatelský zážitek s Mapami Google a Waze. Zlepšené pokyny pro vjezd do budov a parkování sníží stres spojený s hledáním cíle, zejména v neznámých oblastech nebo za špatných světelných podmínek. Snazší hlášení a potvrzování incidentů zajistí aktuálnější informace na cestách, což přispívá k bezpečnější jízdě.

Upozornění na kamery ve Waze zvýší povědomí řidičů o monitorovaných úsecích, což může vést ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Možnost sdílení informací o dopravních událostech s přáteli a rodinou zvyšuje komunitní aspekt aplikace a usnadňuje plánování cest.