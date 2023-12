Instagram nabídne uživatelům generovat pozadí ve Stories umělou inteligencí

Umělá inteligence teď s trochou nadsázky vládne současné době a všem technologickým oblastem. Názory na ni jsou pak rozporuplné, protože na jednu stranu umí úžasné a pozoruhodné věci, ale na druhou stranu představuje riziko v podobě porušení autorských práv. Nikdo totiž přesně neví, co použila tato umělá inteligence za předlohu k vygenerování výsledného díla.

To byl i důvod, proč třeba fotobanky neakceptovali jakékoliv dílo, na kterém se podílela právě umělá inteligence. Nyní již i velké fotobanky vytvořili vlastní pravidla, podle kterých s těmito díly pracují. Postupem času se umělá inteligence propasírovala i do sociálních sítí.

Zdroj: Shutterstock

Podle nejnovějších zpráv by se měla objevit i v sociální síti Instagram. Zde pak bude nový generativní nástroj s umělou inteligencí nazvaný backdrop nabízet uživatelům možnost vytvořit obrázek na pozadí vašeho příběhu. O novince informoval přímo vedoucí odboru generativní AI společnosti Meta, Ahmad Al-Dahle, na sociální síti Threads.

Nový nástroj by se měl objevit v momentě, když nahrajete nebo zachytíte obsah pro svůj příběh. Objeví se v řadě vedle stávajících ikon v horní části obrazovky. Po kliknutí na tuto ikonu se vaše pozadí změní na kostičkované a budete vyzváni, ať popíšete, co chcete. Instagram však výsledné dílo označí vodoznakem AI Backdrop s nápisem vybízejícím další uživatel k vyzkoušení vašeho pozadí. Nyní je tento nástroj dostupný pouze pro uživatele ve Spojených státech, ale do budoucna se dá očekávat, že se rozšíří i do další částí světa.