Instagram zakáže dospělým psát dětem a začne je označovat za podezřelé chování

Populární plaftorma Instagram včera oznámila několik bezpečnostních opatření a nástrojů, jejichž cílem je chránit mladistvé osoby pod zákonem. Dosavadní funkce zpráv umožňovala všem uživatelům se vzájemně kontaktovat, nyní však budou mít dospělí uživatelé tuto funkci zablokovanou u mladistvých, kteří je nesledují.

Přestože toto omezení by mělo být efektivní, stále u mladistvých uživatelů hrozí, že si přidají do sledovaných i profily osob, které neznají, proto Instagram bude nově sledovat a vyhodnocovat podezřelé chování všech uživatelů. Pokud systém zaznamená u dospělého uživatele vyšší frekvence posílání zpráv osobám pod 18 let, bude jeho účet označen pro podezřelé chování. Tuto zprávu pak zobrazí všem mladistvým, kteří by se pokusili na tyto zprávy odpovědět.

Funkce by měla být k dispozici v některých zemích již tento měsíc (seznam podporovaných zemí však společnost zatím neuvedla) a postupně by se měla rozšířit do celého světa. Instagram také v souvislosti s novými opatřeními uzavřel partneství s The Child Mind Institute a také s neziskovou organizací ConnectSafely. Navíc také platforma publikovala i průvodce pro rodiče teenagerů, kde se snaží představit možnosti rodičovské ochrany a návod pro bezpečné používání platformy.