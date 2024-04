Investorům se nelíbí kroky Netflixu proti sdílení hesel: Už klesají akcie

V prvním čtvrtletí letošního roku zaznamenal Netflix nárůst provozního příjmu o 54 procent, a to díky získání 9,3 milionu nových předplatitelů po celém světě. Tento úspěch ukazuje na trvalé benefity zavedených opatření proti sdílení hesel, která společnost zahájila v minulém roce.

Nicméně, nedávno oznámil, že od příštího roku přestane zveřejňovat celkový počet předplatitelů, což je klíčový indikátor pro investory v této éře streamování. Místo toho se bude soustředit na měření zapojení uživatelů a hledání nových zdrojů příjmů, včetně reklamy.

Greg Peters, spoluvýkonný ředitel Netflixu, zdůraznil, že každý nový předplatitel má odlišný obchodní dopad, a že historické metriky už nejsou tak přesné jako dříve. Navíc, společnost hodlá aktualizovat údaje o předplatitelích při dosažení důležitých milníků.

Zdroj: Shutterstock

Toto rozhodnutí však nebylo přijato všemi s nadšením. Někteří analytici tvrdí, že nedostatek pravidelných zpráv o počtu předplatitelů může být problematický pro investory, kteří považují tyto informace za klíčové pro sledování vývoje společnosti.

Navzdory těmto obavám se Netflix zaměřuje na rozšíření své nabídky obsahu, včetně investic do sportovního obsahu a živých přenosů událostí. Nedávno uzavřel dohodu s World Wrestling Entertainment na 5 miliard dolarů, a také bude vysílat živý přenos zápasu mezi Mikem Tysonem a Jakem Paulem. To naznačuje, že společnost zvažuje expanzi do oblasti živého sportu.

Vzhledem k úspěchu Netflixu v posledním čtvrtletí a jeho ambicím do budoucna, se zdá, že společnost si udrží svou pozici v čele trhu se streamovacími službami. S příchodem nových forem obsahu a strategických rozhodnutí se můžeme těšit na další inovace a růst této populární platformy.