Íránský útok na americké základny v Iráku je teprve začátkem toho co přijde

Američané již nechtějí koordinovat jaderné útoky pomocí disket ze 70. let lukas-cihak 10/23/2019 09:00:00 Americká armáda využívala až do nedávna v rámci systému pro koordinaci jaderných útoků starý počítač od IBM pocházející ze 70. let. Podle Pentagonu však svou funkci zastával dobře a byl nenapadnutelný moderními hackery. https://cdr.cz/sites/default/files/maxresdefault_19.jpg

Američané již nechtějí koordinovat jaderné útoky pomocí disket ze 70. let 23. 10. 2019 | Francesco | diskuse (11) Americká armáda využívala až do nedávna v rámci systému pro koordinaci jaderných útoků starý počítač od IBM pocházející ze 70. let. Podle Pentagonu však svou funkci zastával dobře a byl...