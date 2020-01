Izrael ohlásil technologický průlom ve vývoji laserových děl

Americká armáda plánuje v následujících letech zařadit do své výzbroje doposud nejsilnější laserovou zbraň, obranné laserové dělo, které by umělo sestřelit nepřátelské řízené střely. Výhody přitom...

Americká armáda plánuje v následujících letech zařadit do své výzbroje doposud nejsilnější laserovou zbraň, obranné laserové dělo, které by umělo sestřelit nepřátelské řízené střely. Výhody přitom budou rychlá reakční doba a nízké náklady na sestřel raket.

Americká armáda chce silná laserová děla, pořídí obranné lasery o výkonu 300 kW Ereb 08/09/2019 09:00:00 Americká armáda plánuje v následujících letech zařadit do své výzbroje doposud nejsilnější laserovou zbraň, obranné laserové dělo, které by umělo sestřelit nepřátelské řízené střely. Výhody přitom budou rychlá reakční doba a nízké náklady na sestřel raket. https://cdr.cz/sites/default/files/nakladni-vozidlo-laser.jpg

Co všechno dokážou nové stíhací letouny 6. generace? Prim bude hrát AI Ereb 12/13/2019 09:00:00 Už několik zemí pracuje na návrzích nových stíhacích letounů, které budou spadat do 6. generace a objeví se ve výzbroji leteckých sil za 15 až 20 let. Rozeberme si, co všechno by taková stíhačka měla umět. https://cdr.cz/sites/default/files/fcas_ngf_mock-up_at_paris_air_show_2019_1_2_1.jpg