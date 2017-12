Izraelské stíhačky F-35 jsou připraveny k boji

US Navy použije gamepady z Xboxu 360 k ovládání periskopů ponorek Ereb 09/21/2017 08:30:00 Gamepady z Xboxu 360 byly řadu let využívány konzolovými hráči k simulaci války. Nyní využije americké námořnictvo tyto gamepady v reálných vojenských misích. Gamepady totiž míří do ponorek. https://cdr.cz/sites/default/files/360navy.jpg

US Navy použije gamepady z Xboxu 360 k ovládání periskopů ponorek 21. 9. 2017 | Ereb | diskuse (3) Gamepady z Xboxu 360 byly řadu let využívány konzolovými hráči k simulaci války. Nyní využije americké námořnictvo tyto gamepady v reálných vojenských misích. Gamepady totiž míří do ponorek.