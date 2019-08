Jaderný reaktor se stane zdrojem života na Marsu, vyletět by mohl do tří let

Vesmírné agentury se všemožně snaží vyvinout dostatečnou technologickou podporu pro to, aby mohli na Měsíci a na Marsu vybudovat základny. Novinkou do nezbytné výbavy pro tuto dalekou cestu i nový typ reaktoru, který vznikl jako součásti projektu Kilopower. Za sebou má již řadu zkušebních experimentů, které se odehrávaly od listopadu 2017 do března 2018. Nyní jej ještě čeká několik testů, avšak testování mimo Zemi se pro nejblizší měsíce neplánuje.

Patrick McClure, vedoucí projektu Kilopower z národní laboratoře v Los Alamos v Novém Mexiku, prohlásil, že by reaktor měl být kompletně připraven ke svému účelu do roku 2022. V rámci své prezentace s pracovní skupinou NASA Future In-Space Operations ještě dodal: „Myslím, že bychom mohli do tří let vše zvládnout a být připraveni k letu.“

Upozornil však, že tyto odhady jsou jen jeho osobní názory a v žádném případě nejde o oficiální prohlášení NASA. Veřejnost však doufá, že v budoucnu unikne více informací ohledně technických detailů či dalších specifikací těchto reaktorů, kteří budou udržovat celou posádku naživu.