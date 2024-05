Jak bezpečně smazat účet ChatGPT: Průvodce krok za krokem

ChatGPT přišel z ničeho nic do světa umělé inteligence. Společnost OpenAI představila svůj nástroj generativní umělé inteligence a vyvolala tím velký rozruch. Nic podobného totiž k dispozici nebylo. Rázem se spolu s tím objevila i řada pochybností a obav. Redaktoři a jiné pracovní pozice byly ohroženy, protože jejich zaměstnavatel si mohl lehce vygenerovat jedním kliknutím to, co jeho zaměstnanec dělal dlouhý čas.

Později se ale ukázalo, že umělá inteligence není tak dokonalá a úžasná, jak si všichni mysleli a že její dílo dokáže rozeznat každý člověk pouhým okem. I tak nám to napovědělo, že bychom neměli spoléhat na nové technologie až příliš a zároveň bychom neměli zapomínat na kvalitní lidskou práci.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli připravit praktický návod, který vám to pomůže zvládnout. Na počátku chtěl každý zkusit funkce ChatGPT, ale později se třeba rozhodl svůj účet zrušit, a nevěděl jak. O všem výše uvedeném také něco víme, a proto jsme sestavili tohoto průvodce, který vám pomůže překonat případné obtíže spojené s odstraněním vašeho účtu.

Zdroj: Shutterstock

Smazání vašeho účtu ChatGPT: Co můžete očekávat

Než se rozhodnete smazat svůj účet ChatGPT, měli byste si být vědomi některých věcí:

Ztráta přístupu k účtu, který jste smazali, je okamžitá. Již se nikdy nebudete moci přihlásit a pokud to zkusíte.

Smazání je trvalé. Neexistuje způsob, jak získat svůj účet zpět.

OpenAI také říká, že přístup k API "bude smazán."

Smazání účtu také znamená, že jsou smazána všechna data účtu, což zahrnuje „... profil, konverzace a využití API“.

Pokud smažete svůj účet ChatGPT, přidruženou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo pak tyto údaje nejdou použít k vytvoření nových účtů.

Jak smazat bezplatný účet ChatGPT

Přihlaste se ke svému účtu ChatGPT a poté v levém dolním rohu obrazovky vyberte své uživatelské jméno. Z nabídky, která se zobrazí, zvolte Nastavení . Klikněte na Ovládací prvky levém sloupci. Poté klikněte na červené tlačítko Odstranit . Přečtěte si závěrečné prohlášení o vyloučení odpovědnosti, které vám řekne, co všechno ztratíte, pokud smažete svůj účet ChatGPT. Pokud přesto chcete v procesu pokračovat, zadejte svou e-mailovou adresu do určeného textového pole a do textového pole pod ním zadejte slovo DELETE Mělo by se objevit nové tlačítko s nápisem „Trvale smazat můj účet“. Klikněte na toto a váš účet ChatGPT již přestane existovat.

Jak odstranit účet ChatGPT Plus

ChatGPT Plus odemyká řadu výhod pro své předplatitele, včetně přístupu k ChatGPT-4 a dalším užitečným doplňkům. Můžete také stejně snadno odstranit předplatné ChatGPT Plus a podobně, jako byste smazali bezplatnou verzi ChatGPT (až na několik rozdílů v uživatelském rozhraní). Co dělat:

Spusťte ChatGPT a v levém sloupci možností klikněte na Můj plán . Mělo by se objevit vyskakovací menu. Klikněte na možnost Spravovat mé předplatné . Na poslední stránce klikněte na „Zrušit plán“.

Mějte na paměti, že pokud jste se přihlásili k odběru ChatGPT Plus pomocí zařízení iPhone nebo Android , budete muset svůj účet zrušit prostřednictvím systému iOS nebo Android.

Může ChatGPT nadále používat vaše osobní údaje?

Jakmile smažete svůj bezplatný nebo placený účet ChatGPT, bude OpenAI udržovat (ale nemusí nutně používat) protokol vašich osobních údajů po dobu až 30 dnů. Po 30 dnech budou vaše data trvale vymazána z archivů OpenAI. Jestliže chcete chránit své soukromí a svá data a neplánujete aktivně používat ChatGPT, je určitě lepší svůj účet smazat.